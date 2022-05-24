المجر تستبعد التوصل لاتفاق لفرض حظر نفطي على روسيا خلال أيام

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعرقل تبني حظر أوروبي على النفط الروسي، إن التوصل إلى اتفاق ”غير مرجح إلى حد بعيد“ في الأيام المقبلة، وذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اطلعت عليها وكالة ”فرانس برس“، الثلاثاء.

وفي الرسالة المؤرخة الإثنين، أضاف أوربان أنه ”سيكون من غير المجدي مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الـ27 المقررة في 30 و31 أيار/مايو في غياب توافق“.

وكانت المجر أعلنت عن أنها ستحتاج إلى ما بين 15 و18 مليار يورو من أجل جعل اقتصادها جاهزا للتخلي عن النفط الروسي بموجب حزمة عقوبات جديدة مقترحة من الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيّارتو، في تعليقات بثت على صفحته عبر ”فيسبوك“، إنه ”يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحا من المفوضية الأوروبية للتخفيف من تأثير تلك الضربة“.

وأضاف أن ”هناك حاجة إلى تحديث كامل للبنية التحتية للطاقة المجرية يكلف ما بين 15 و18 مليار يورو إذا أوقفت المجر واردات النفط الروسية، وأن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى زيادة عامة في الأسعار بنحو 50 إلى 60% في المجر“.

وأردف الوزير أنه ”لذلك اقترحنا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد فرض حظر نفطي، فيجب أن يكون هناك إعفاء لإمدادات خط الأنابيب الذي يصل إلى المجر“.

والمجر بلد غير ساحلي يعتمد على النفط المستورد من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا، كما أن رئيس وزرائها فيكتور أوربان يحافظ على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي، إذ فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظرا نفطيا مقترحا على روسيا، حيث قالت ليتوانيا إن الكتلة ”رهينة دولة عضو واحدة“.

وأفاد دبلوماسيون أن قمة يومي 30 و31 مايو/أيار المقبل، على موعد للتوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي، ربما على مدى ستة أشهر، مع فترة انتقالية أطول للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.