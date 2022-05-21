وزارة النفط العراقية تهدف إلى تأسيس شركة نفط جديدة في كردستان

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم السبت إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، وفقا لرويترز.

وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو أيار إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم.

وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب ”عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة“ وتلك التي ”لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها“.

ويوم الخميس الماضي، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة ”سومو“، بدلًا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/ أيار، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/ شباط، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.

وكانت وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية، كليري جوتليب ستين اند هاملتون، للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان، ”لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به“، وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو /أيار اطلعت عليه ”رويترز“.

وفي 15 مايو/أيار، نفت حكومة إقليم كردستان العراق، سيطرتها على آبار نفط تابعة للحكومة الاتحادية في محافظة كركوك الشمالية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة ”نفط الشمال“، المملوكة لوزارة النفط العراقية، أن قوة مسلحة من إقليم كردستان سيطرت على بعض الآبار بالقوة.