احتجاجًا على الغزو الروسي.. انسحاب ممثلي أمريكا ودول أخرى من اجتماع أبك

قال مسؤولون إن ممثلين عن الولايات المتحدة، وعدة دول أخرى، انسحبوا من اجتماع لوزراء التجارة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، اليوم السبت، بينما كان الممثل الروسي يدلي بتصريحات في افتتاح الاجتماع، وذلك احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح مسؤولان تايلانديان، ودبلوماسيان دوليان، لـ“رويترز“ أن ممثلي كندا، ونيوزيلندا، واليابان، وأستراليا، انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في الانسحاب من اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبك)، أثناء حديث المبعوث الروسي.

وتستمر اجتماعات المجموعة التي تضم 21 اقتصادًا على مدى يومين.