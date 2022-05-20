روسيا تقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا اعتبارًا من السبت

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”غازوم“ الفنلندية الحكومية اليوم الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستُقطع عن فنلندا صباح السبت، بعد أن رفضت الشركة أن تدفع لمجموعة ”غازبروم“ الروسية العملاقة بالروبل.

وقال رئيس مجلس إدارة ”غازوم“ ميكا فيلايانين في بيان: ”من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن، إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع“ و“لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز“.

وأفادت الشركة أن عقد التوريد سيتوقف السبت عند الساعة السابعة صباحًا (04,00 ت غ).

وفي نيسان/ أبريل، طلبت شركة ”غازبروم إكسبورت“ تسديد المدفوعات المستقبلية في عقد التوريد بالروبل بدلاً من اليورو، لكن شركة ”غازوم“ رفضت الطلب وأعلنت الثلاثاء أنها ستحيل القضية إلى القضاء.

ولدى سؤاله عن الأمر، طلب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة من الصحفيين التحدث إلى مجموعة ”غازبروم“ للحصول على ”تفاصيل“، لكنه قال: ”من الواضح أن أحدًا لن يسلّم أي شيء مجانًا“.

ويمثل الغاز الطبيعي حوالي 8 % من الطاقة المستهلكة في فنلندا، ويُستورد معظمه من روسيا.

في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من مخاطر الاعتماد على صادرات الطاقة الروسية، أعلنت الحكومة الفنلندية في وقت سابق الجمعة أنها وقعت اتفاقية استئجار سفينة للغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات مع شركة Excelerate Energy الأمريكية.

وقالت وزيرة المالية الفنلندية أنيكا ساريكو للصحفيين: ”سفينة الغاز الطبيعي المسال ستتيح لنا التحرر من الغاز الروسي“.

وتوقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا الأحد عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية ”راو نورديك“، على ما قال مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية لوكالة ”فرانس برس“ السبت، إلا أنه تمّ تعويض النقص بشكل سريع.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء.

وحذرت موسكو فنلندا مرارًا من أن أي طلب للانضمام إلى الناتو سيكون ”خطأ فادحًا له عواقب بعيدة المدى“.