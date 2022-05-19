إيطاليا تعتزم التوقف عن اعتمادها على الغاز الروسي في 2024

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الخميس، أن إيطاليا ستنهي اعتمادها على الغاز الروسي خلال النصف الثاني من عام 2024، بفضل مساعيها لتنويع مورديها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأضاف أمام مجلس الشيوخ ”لقد تحركنا بسرعة لخفض شحنات الغاز الطبيعي التي نستوردها من روسيا، أي 40% من إجمالي العام 2021، والآثار الأولى لهذه السياسة ستظهر نهاية عام 2022“.

وكان وزير التحول البيئي روبرتو تشينغولاني خطط في نيسان/أبريل لفترة أقصر، مؤكدا أنه يتوقع أن تنجح إيطاليا في الاستغناء عن الغاز الروسي خلال 18 شهرًا. وفي السابق قدر هذه الفترة بـ 24 إلى 30 شهرًا لتحقيق هذه الغاية.

وقال دراغي: إن ”إيطاليا تسعى أيضًا إلى زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، من خلال تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين؛ لأنها الطريقة الوحيدة لتتحرر من التزامها استيراد الوقود الأحفوري“.

وأضاف دراغي في الوقت نفسه ”علينا إبقاء الضغوط على روسيا من خلال فرض عقوبات لحمل موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات“.

وذكر دراغي أن ”الاتحاد الأوروبي يعمل على مجموعة سادسة من العقوبات تدعمها إيطاليا بقوة، بينما لا تزال المجر تعرقل مشروعًا لحظر مشتريات النفط من روسيا“.

وتعد إيطاليا من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا، وتمثل 42% من استهلاكها من الطاقة وتستورد 95% منه.

ولخفض اعتمادها على روسيا، وقعت إيطاليا في نيسان/ أبريل، اتفاقية مهمة مع الجزائر بشأن زيادة إمدادات الغاز.

كما أجرت مباحثات مع قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق في هذا الخصوص.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بـ“الروبل“.

وتمثل المدفوعات باليورو 58% من صادرات شركة ”غازبروم“ الروسية، بينما تشكل المدفوعات بالدولار 39% في حين تمثل المدفوعات بالجنيه الإسترليني نحو 3%.

وارتفع الروبل الروسي أمام الدولار، أمس الأربعاء، وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو، مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير/ شباط الماضي، لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.