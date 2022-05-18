وزير النفط الإيراني: وجدنا أسواقا جديدة ولم نتأثر بخفض روسيا لسعر صادراتها

نفى وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأربعاء، تأثر صادرات بلاده النفطية وتراجعها، بسبب قيام روسيا بخفض أسعار صادراتها النفطية.

وقال أوجي في حديث للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني عند سؤاله عن جهود روسيا لخفض مبيعات النفط الإيرانية ”الكل يبحث عن زبائن للنفط، خاصة بعد الحظر المفروض على روسيا بشأن صادرات الطاقة“.

وأضاف أوجي أن ”روسيا عرضت الكثير من الخصومات على مشتري النفط، لكن بالنظر إلى العقوبات التي فرضها الغرب، سيستغرق الروس وقتا للعثور على زبائن“.

وكشف وزير النفط الإيراني، أن بلاده تمكنت من تحديد أسواق جديدة لبيع النفط، مبينا أن ”إيران لديها عملاؤها في سوق النفط، وعملية بيع النفط بسعر جيد مستمرة بقوة“.

وقال وزير النفط الإيراني إنّ بلاده أبرمت مع فنزويلا تفاهمات جيدة في مجال الصادرات النفطية والبتروكيمائية وتعزيز التعاون في مجال التنقيب، وذلك في زيارته الأخيرة إلى كاراكاس.

وفي إشارة إلى استكمال الدراسات الخاصة بحقل ”آرش/الدرة“ للغاز، وهو حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، قال الوزير الإيراني ”تتشاور وزارة الخارجية مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة باستغلال هذا الحقل“.

وبحسب أحدث تقرير لمنظمة (أوبك) حول إنتاج النفط لأعضائها، فقد نما إنتاج النفط الإيراني في أبريل/ نيسان مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بمقدار 36 ألف برميل.

وانتجت إيران مليونين و564 ألف برميل يوميا من النفط في أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت مليونين و528 ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، فيما بلغ إنتاج إيران من النفط لعام 2021 مليونين و392 ألف برميل.

وفي الأيام القليلة الماضية، تحدثت تقارير عن قيام الصين بخفض شراء النفط من إيران والتوجه نحو روسيا.

ويوم الاثنين الماضي، أشارت بيانات إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين في أبريل/نيسان الماضي، بينما ارتفعت مبيعات النفط الروسي الرخيصة إلى الصين.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ويشكل النفط الإيراني نحو 7% من واردات البلاد.

وفي العامين الماضيين، كانت الصين أكبر زبون لنفط إيران، وكانت طهران تأمل في توسيع عملائها إلى كوريا الجنوبية وأوروبا وخارجها من خلال إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وتراجع الطلب على النفط الروسي بعد العقوبات الغربية، زادت صادرات روسيا من النفط إلى الصين.

وبحسب رويترز، تظهر بعض البيانات أن واردات الصين النفطية من روسيا زادت في أبريل/ نيسان بنحو 16% مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي، وبلغت 860 ألف برميل يوميا.

وتظهر بيانت مؤسسة ”ورتكسا“ للنقل البحري، أن الصين استوردت نحو 650 ألف برميل من النفط يوميا من إيران في أبريل/نيسان الماضي، وبحسب الشركة ”بلغ هذا الرقم في مارس نحو 700 ألف برميل“.