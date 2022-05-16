بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل يوم الإثنين، إنه ”لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا“.

وأضاف بوريل للصحفيين في تصريحات نقلتها ”رويترز“: ”لسوء الحظ، لم يتسن التوصل إلى اتفاق اليوم“.

وأشار إلى أن ”وزراء الخارجية قرروا، مع ذلك، تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة لدعم كييف“، ليصل إجمالي الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياري يورو.

وفي وقت سابق، من الإثنين، أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن أسفه لعرقلة المجر الحظر الأوروبي للنفط الروسي، لكنه أعرب عن ثقته بإقرار هذا الأمر، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ”القضاء على الصادرات الروسية“ لمنع الكرملين من تمويل الحرب على بلاده.

وقال بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إن ”حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة يجب أن تشمل حظرا نفطيا ويؤسفني أن تبني هذا القرار يستغرق وقتا طويلا“، حسبما أوردت ”فرانس برس“.

وشدد على أن ”دولة واحدة فقط تواصل التعطيل“، وتابع كوليبا: ”لكن لا يحق لي أن أقول لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كيف يجب أن يتصرف“.

وأردف أن ”هذا شأن داخلي للاتحاد الأوروبي… أنا واثق بأن الحظر سيتقرر لكن سيكون هناك ثمن ينبغي دفعه“.

وأشار الوزير إلى أن ”السؤال هو عن موعد (سريان الحظر) لأن الوقت ينفد وروسيا تجني الأموال من صادراتها“.

وتابع: ”يجب أن نقضي على كل الصادرات من روسيا… بمجرد حرمان (الرئيس) فلاديمير بوتين من المال، ستكون له السلطة لكن بجيوب فارغة“.

وأعلنت المجر الإثنين، أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي تراوح بين 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر النفط الذي يسعى الاتحاد الأوروبي الى إقراره.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيّارتو، خلال مؤتمر صحفي نقل عبر صفحته على ”فيسبوك“ إثر لقاء مع نظرائه الأوروبيين، إن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى ”زيادة عامة في الأسعار بنحو 50 إلى 60 بالمئة“ في المجر.

وأضاف الوزير: ”يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحا لتمويل الاستثمارات (في بنى تحتية جديدة) وتعويض ارتفاع الأسعار، وتكلفتها الإجمالية نحو 15 إلى 18 مليار يورو“.