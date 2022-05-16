"الطاقة العمانية" تدرس طرحا أوليا لأسهم شبكة خطوط أنابيب غاز

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، إن مجموعة الطاقة العمانية تدرس طرحا عاما أوليا لشبكتها لخطوط أنابيب الغاز.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن الأمر لم يعلن بعد، أن المجموعة دعت بنوكا محلية ودولية للتنافس على أدوار في ترتيب الطرح المحتمل.

ولم ترد مجموعة الطاقة العمانية بعد على طلب رويترز التعليق اليوم الاثنين.

وكان مسؤول تنفيذي بارز قد قال لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني، إن المجموعة تدرس إدراج بعض أصولها في قطاعات التنقيب والإنتاج والتوزيع في البورصة المحلية، لكنها لا تعتزم طرح أسهم الشركة الأم في الوقت الراهن.

وتتبع سلطنة عمان خطى أبوظبي والسعودية في بيع حصص في أصول الطاقة معتمدة على ارتفاع أسعار الخام في جذب المستثمرين الأجانب.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي لشبكة سي.إن.بي.سي عربية التلفزيونية في مارس آذار، إن عمان تعتزم إدراج 35 شركة حكومية في السنوات الخمس المقبلة كما تعتزم طرح أسهم شركة أو اثنتين من قطاع النفط هذا العام.

وأضاف السالمي لتلفزيون ”سي.إن.بي.سي“ عربية في حينها، أن ”قرار رفع نسبة الاستثمار الأجنبي في الشركات العامة يعد إحدى أهم الخطوات على طريق إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وأن القرار زاد نسبة الاستثمارات المتاحة للأجانب بـ78%“.

وأوضح أن ”98% من الشركات في السوق لا حدود للاستثمار الأجنبي فيها، وأن الخطوة المقبلة ستكون العمل على زيادة السيولة والقيمة السوقية لبورصة مسقط، وأن الإعلان عن صانع سوق وصندوق للسيولة سيتم في الشهر الجاري أو الشهر المقبل“.

وأفاد بأن ”البورصة أكملت جميع المتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة“، موضحا أن ”المؤسسات المعنية بتقييم البورصات العالمية تحدد معايير خاصة لترقية الأسواق، منها ما يعنى بالبنية الأساسية وأخرى تتعلق بسيولة السوق وقيمته“.

وأكد السالمي أن ”بورصة مسقط استوفت المعايير التسعة المحددة لترقية البورصة بحسب متطلبات تلك المؤسسات، ويتم حاليا التركيز على المعايير المتعلقة بالسيولة ورأس المال السوقي، وأن البورصة تعمل على تحقيق متطلبات الترقية لدخول قائمة المراقبة الخاصة بالترقية في العام المقبل“.

وتمثل التداولات الأجنبية 14.5% من إجمالي التداولات في بورصة مسقط، في حين يستحوذ القطاع البنكي على 58% من بورصة مسقط؛ مما يجعله الأكثر جذبا للتداولات الأجنبية بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.