روسيا تعلّق تزويد فنلندا بالكهرباء

قالت شركة ”راو نورديك“ الروسية الموردة للطاقة إنها ستعلق توصيل الكهرباء إلى فنلندا اعتبارًا من يوم السبت ، مشيرة إلى مشاكل في المدفوعات.

وقالت الشركة إنها لم تتقاض أجرًا مقابل التسليمات السابقة.

قالت شركة تشغيل الشبكة الفنلندية ”فينغريد“ إن روسيا قدمت نسبة صغيرة فقط من كهرباء البلاد وأنه يمكن استبدالها من مصادر بديلة، بحسب ما اوردته شبكة ”بي بي سي“.

وهددت روسيا يوم الخميس باتخاذ ”خطوات انتقامية“ بعد أن قالت فنلندا إنها تعتزم الانضمام إلى الناتو.

وتشترك فنلندا في حدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، وقد بقيت في السابق خارج الناتو لتجنب استعداء جارتها. ومع ذلك ، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، كان هناك زيادة في الدعم الشعبي لعضوية الناتو.

ومن المتوقع أن تعلن فنلندا رسميًا يوم الأحد عن خطتها للانضمام.

ولم يتم ربط قرار ”راو نورديك“ صراحة بقرار فنلندا.

وقالت الشركة الروسية المملوكة للدولة: ”هذا الوضع استثنائي ويحدث لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا من تاريخنا التجاري“.

وقطعت روسيا الشهر الماضي إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بعد أن رفضتا الامتثال لمطلب الدفع بالروبل، وهو تغيير قالوا إنه يتعارض مع العقوبات الغربية.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية هذا الأسبوع أنها ستتوقف عن إمداد الغاز عبر الجزء البولندي من خط أنابيب يامال – أوروبا.

وقالت ”فينغريد“ إنها لا تتوقع نقصًا في الكهرباء نتيجة الانقطاع ، حيث يتم توفير حوالي 10٪ فقط من كهرباء فنلندا من روسيا.

وقالت ريما بايفينن ، النائب الأول لرئيس عمليات نظام الطاقة في ”فينغريد“ ، ”سيتم تعويض نقص استيراد الكهرباء من روسيا عن طريق استيراد المزيد من الكهرباء من السويد وتوليد المزيد من الكهرباء في فنلندا“.

ويتناقص الطلب على الكهرباء أيضًا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ، بينما من المتوقع أن تبدأ كمية كبيرة من توليد طاقة الرياح الإضافية.

وأضافت ”فينغريد“ أن محطة طاقة نووية جديدة من المتوقع افتتاحها هذا الصيف، ستعوض أكثر من الإمدادات المفقودة من روسيا.