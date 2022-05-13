إيران تدعو الكويت لـ"التفاوض" حول حقل الدرة في طهران

نقلت صحيفة الراي الكويتية، يوم الجمعة، عن سفير إيران بالكويت محمد إيراني، قوله إن بلاده دعت الكويت للتفاوض حول حقل الدرة في طهران.

وقال إيراني للصحيفة إن ”بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014“.

وأضاف أن ”وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصل بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر من أجل استئناف هذه المفاوضات في طهران حيث كانت الدورة الأخيرة في الكويت“.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قالت السعودية والكويت في بيان مشترك إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

وترغب السعودية والكويت دخول المفاوضات مع إيران ”كطرف تفاوضي واحد“.

وفي آذار/ مارس الماضي، وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

لكن إيران قالت إن الوثيقة ”غير قانونية“ لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها إن ”هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت“.

وفي مارس نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قوله إن ”إيران ليست طرفا في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص“.

من جانبها، أكدت السعودية في نيسان/ أبريل الماضي، أنها ماضية مع الكويت بالعمل في تطوير واستغلال حقل الدرة.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي: ”جدّد المجلس تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة، إنفاذا لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022“.

ويعود الخلاف على حقل ”الدرة“ إلى ستينيات القرن الماضي، وقت اكتشافه، وتجدد آخر مرة عام 2015، عندما طرحت وزارة النفط الإيرانية، أمام ممثلي الحكومات الأجنبية، تقريرا بشأن مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم تُرسم بين الكويت وإيران.