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اقتصاد

شركة النفط البحرينية تعيد تمويل قرض في صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 17:11 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 18:05 GMT

شركة النفط البحرينية تعيد تمويل قرض في صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار

قالت الشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة) البحرينية، في بيان، إنها أعادت تمويل قرض قائم قيمته 1.6 مليار دولار، وزادت حجمه إلى 2.2 مليار دولار. وذكرت

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المصدر: فريق التحرير

قالت الشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة) البحرينية، في بيان، إنها أعادت تمويل قرض قائم قيمته 1.6 مليار دولار، وزادت حجمه إلى 2.2 مليار دولار.

وذكرت الشركة أن القرض الذي يأتي على شريحتين ويستحق السداد في سبتمبر أيلول 2026، هو أول قرض مرتبط بالاستدامة للشركة. ويتألف القرض من شريحة إسلامية وأخرى تقليدية.

وقد تم تفويض بنك الخليج الدولي وبنك المشرق لترتيب الصفقة وإدارة دفاتر الاكتتاب وتنسيق الاستدامة. وانضم إليهما فرع البنك الأهلي الكويتي بدبي كمنسق مشترك ثالث.

وكانت رويترز قد ذكرت في فبراير شباط أن نوجا القابضة فوضت بنك الخليج الدولي وبنك المشرق لإعادة تمويل القرض.

وقال مارك توماس الرئيس التنفيذي لنوجا القابضة إن ”التسهيل الجديد سيتيح للشركة تغطية برنامج الإنفاق الرأسمالي لعام 2022 والذي يهدف إلى زيادة حجم وتنويع أصولها للنفط والغاز، وتحقيق الأهداف التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المدرجة في الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030“ .

وذكرت الشركة أن الصفقة جذبت ”مشاركة قوية“ من البنوك المحلية وكذلك من بنوك في السعودية والإمارات والكويت وجنوب آسيا.

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