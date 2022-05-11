بعد إغلاق خط في أوكرانيا.. انخفاض كميات الغاز الروسية إلى ألمانيا 25%

أدى وقف تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيس يمر في شرق أوكرانيا إلى انخفاض كمية الغاز الواصل إلى ألمانيا بنسبة 25 % مقارنة باليوم السابق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة ”فرانس برس“.

وفي السياق، شددت برلين على أن الإمدادات إلى ألمانيا بالمجمل مضمونة، إذ ”تعوّض زيادة الإمدادات من النرويج وهولندا الكميات المتأثرة“.

ويمر خط الأنابيب المعني عبر جمهوريتي تشيكيا وسلوفاكيا ويدخل إلى ألمانيا من فايتهاوس في بافاريا.

وتعتمد ألمانيا إلى حد كبير على روسيا لتوفير إمداداتها من الغاز، إذ كانت الإمدادات الروسية تشكل 55 % من وارداتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتعمل برلين جاهدة لخفض اعتمادها على روسيا مذاك لكنها رفضت فرض حظر كامل وفوري على الغاز الروسي.

وفي تقريرها اليومي بشأن وضع الطاقة، قالت برلين، إن مستوى مخزونات الغاز حاليا ”أعلى بكثير مما كانت عليه في ربيع الأعوام 2015 و2017 و2018 و2021“.

ولا تزال أوكرانيا طريقا رئيسيا للغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بما أسماه ”عملية عسكرية خاصة“ في 24 فبراير/ شباط الماضي.

ويسعى الغرب من خلال تشديد عقوباته ردا على الغزو، إلى حظر استخدام الطاقة الروسية أو التخلص التدريجي منها، خاصة أنها مصدر رئيس لتمويل جهود بوتين الحربية ونقطة ضعف لأوروبا، خاصة ألمانيا.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجعها بنحو 10 % في الجلستين السابقتين، مدعومةً بمخاوف تتعلق بالإمدادات.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي، واقترح الاتحاد حظر واردات النفط الروسي، وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة“.

كما أثر تأخر المفوضية الأوروبية في فرض حظر على واردات النفط الروسي كذلك على أسعار العقود الآجلة.

ومما يزيد الضغوط على المعروض اتفاق مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع على خفض تدريجي لواردات النفط الروسي.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت في توقعات شهرية، أمس الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن يرتفع بمقدار 720 ألف برميل يوميا إلى 11.91 مليون برميل يوميا في 2022، وفق ”رويترز“.