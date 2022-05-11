طهران تنفي خفض الصين مشترياتها من النفط الإيراني

قال وزير النفط الإيراني ”جواد أوجي“، الأربعاء، إن الصين لم تخفض عملية شراء النفط الإيراني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة النفط لم تواجه إنخفاضا في عمليات البيع.

وذكر أوجي في حديث للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني عند سؤاله عن خطته لزيادة مبيعات النفط بسبب انخفاض واردات النفط الإيراني من الصين والتوجه نحو روسيا، ”إن مشتريات الصين من النفط الإيراني لم تواجه انخفاضا بل نعثر على مشترين جدد وإمكانيات مستجدة بهذا المجال“.

وأضاف: ”لحسن الحظ لم يحدث أي انخفاض ونحن نتابع كل يوم ونجد عملاء جدد وقدرات جديدة وأسواقا جديدة ورحلتي الأخيرة إلى أمريكا اللاتينية كانت رحلة جيدة للغاية، وقد وجدنا في هذه الرحلة أسواقا جديدة“.

وتابع الوزير الإيراني: ”قد وجدنا في مناقشة صادرات النفط وفي مناقشة تصدير الخدمات الفنية والهندسية، وكذلك استخدام المصافي في هذه البلدان (أمريكا اللاتينية)، وسيكون هناك بالتأكيد تغيير جيد في مناقشة صادراتنا“.

وعند سؤاله عن إمكانية رفع أسعار البنزين في إيران كما تردد مؤخرا، أجاب جواد أوجي أن ”أسعار البنزين داخل البلاد لن تشهد تغييرا على الإطلاق، ويجب أن أقول إنه لا يوجد نقاش حول زيادة سعر البنزين في خطة الحكومة الحالية“.

ويوم الإثنين الماضي، ذكرت بيانات عن تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين في أبريل/نيسان الماضي، بينما ارتفعت مبيعات النفط الروسي الرخيصة إلى الصين.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ويشكل النفط الإيراني حوالي 7 % من واردات البلاد.

وفي العامين الماضيين، كانت الصين أكبر زبون للنفط الإيراني، وكانت طهران تأمل في توسيع عملائها إلى كوريا الجنوبية وأوروبا وخارجها من خلال إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وتراجع الطلب على النفط الروسي بعد العقوبات الغربية، زادت صادرات البلاد من النفط إلى الصين.

وبحسب ”رويترز“، تُظهر بعض البيانات أن واردات الصين النفطية من روسيا زادت في أبريل/ نيسان الماضي بنحو 16 بالمئة مقارنة بشهر مارس/ آذار، وبلغت 860 ألف برميل يوميا.

وتظهر بيانت مؤسسة ”ورتكسا“ للنقل البحري، أن الصين استوردت حوالي 650 ألف برميل من النفط يوميا من إيران في أبريل/نيسان الماضي، وبحسب الشركة ”بلغ هذا الرقم في مارس حوالي 700 ألف برميل“.