فنزويلا تبدأ استيراد خام إيراني ثقيل للتكرير في مصافيها المحلية

أظهرت وثائق من شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا أن الأخيرة بدأت استيراد خام إيراني ثقيل لتغذية مصافي التكرير المحلية، حسب ما أوردت ”رويترز“.

ويوسع هذا اتفاق مقايضة وقعه العام الماضي البلدان اللذان يخضعان لعقوبات أمريكية.

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه التقى بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال زيارته فنزويلا، وإن البلدين المنتجين للنفط يهدفان إلى تطوير تعاونهما.

وأضاف أوجي على ”تويتر“: ”عقدت اجتماعات مع رئيس فنزويلا السيد مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى“.

وأشار إلى أن ”تاريخ العلاقات بين إيران وفنزويلا طويل ونريد استخدام كل الإمكانات لتطوير العلاقات والتعاون المشترك“.

وتوطّدت العلاقات الثنائية بين البلدين المنتجين للنفط بعد وصول الزعيم الاشتراكي هوغو تشافيز إلى السلطة (1999-2013).

وتعزّزت أكثر في عهد خلفه نيكولاس مادورو، الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين، لا سيّما بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على الصادرات النفطية الإيرانية والفنزويلية وعلى مسؤولين في البلدين.

وفي العام 2020، حينما كانت فنزويلا ترزح تحت وطأة نقص حاد في الوقود بسبب التراجع الحاد في إنتاج النفط الخام، تلقّت كراكاس شحنتين محمّلتين بالوقود والمشتقات النفطية أرسلتهما طهران لحلحلة الأزمة.

ونهاية العام 2020، أكد وزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف خلال زيارة أجراها لكراكاس أن بلاده ستقف على الدوام ”إلى جانب“ فنزويلا.

وفي شباط/فبراير الماضي، أفادت بيانات لتتبع حركة السفن ووثيقة من شركة بأن شحنة حجمها 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية وصلت إلى المياه الفنزويلية، وتنقل إمدادات إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية التي تديرها الدولة للاستخدام في تخفيف نفطها الثقيل جدا للتصدير، حسب ”رويترز“.

وكانت فنزويلا وإيران قد أبرمتا العام الماضي، عقدا لمبادلة المكثفات الإيرانية، وهي درجة خفيفة جدا من النفط، بالخام الفنزويلي الثقيل.

وأثبتت المبادلة أهميتها في الإبقاء على إنتاج الشركة الفنزويلية وزيادة صادراتها.

وترسل فنزويلا شحنات من وقود الطائرات إلى إيران مقابل واردات من البنزين تحتاجها، وذلك في إطار اتفاق مقايضة.

وتخضع فنزويلا وإيران لعقوبات أمريكية شلت صناعة النفط في البلدين، لكنهما عززتا تعاونهما بزيادة التجارة الثنائية التي شملت حتى الآن النفط الخام والمكثفات ومكونات مصافي التكرير والذهب والمواد الغذائية.