خلاف ألماني قطري بشأن تأمين اتفاقات لتوريد الغاز المسال

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات في محادثات بشأن اتفاقات طويلة الأجل؛ من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال، وذلك وسط خلافات بشأن شروط رئيسية، بما يشمل فترة سريان أي عقد، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضافت المصادر أن ألمانيا، التي تهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 88 في المئة بحلول 2040، مترددة في قبول شروط قطر لتوقيع اتفاقات لفترات لا تقل عن 20 عاما لتأمين الأحجام الضخمة من الغاز المسال التي تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وقالت المصادر إن قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، تحدد أيضا شروطا من بينها شرط يتعلق بالوجهة من شأنه أن يمنع برلين من إعادة شحن الغاز إلى مناطق أخرى في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية للأنباء، في تقرير لها الشهر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة ”قطر للطاقة“، أحد أكبر مورّدي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لمزيد من التوسعة لطاقتها لإنتاج الغاز المسال.

وتدرس الشركة توسعة طاقتها للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطلات للإمدادات في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تحاول بضع دول أوروبية إنهاء اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي.

لكن تقرير ”بلومبيرغ“ قال إن المحادثات في مرحلة أولية، وإن ”قطر للطاقة“ قد تتمسك بخطتها القائمة.

وأضاف التقرير أن الشركة تناقش مع مشترين للغاز ما إذا كان ينبغي أن توسع مشروعًا بدأ في 2021، لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز.

وتخطط قطر للطاقة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% مع مشروع توسعة حقل الشمال، الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2026.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي خلال مقابلة مع قناة (سي إن إن) التلفزيونية، في مارس/ آذار، إن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز وسط مخاوف من تعطلات للإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي ذات الإطار، ارتفعت بقدر هامشي، يوم الأربعاء، شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وعبر خط أنابيب ”نورد ستريم 1“ لألمانيا، بينما استقرت التدفقات المتجهة شرقًا إلى بولندا من ألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا.