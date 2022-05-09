العراق.. توقيع اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتأهيل حقل أرطاوي النفطي

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الإثنين، توقيع اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع لتطوير حقل أرطاوي النفطي، وإنشاء مجمّع غازي في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن ”وزير النفط احسان عبدالجبار إسماعيل، استقبل السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز والطاقة“.

ونقل البيان عن إسماعيل قوله، إن ”الوزارة تحرص على تطوير صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة في العراق من خلال التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرصينة“، مشيرًا إلى ”عمق العلاقات التي تربط العراق بفرنسا في مجال النفط والغاز والطاقة والقطاعات الأخرى“.

وأضاف أن ”وزارة النفط وقعت اتفاقًا مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع لتطوير حقل أرطاوي، وإنشاء مجمع غاز أرطاوي، في محافظة البصرة، ومشروع ماء البحر، فضلا عن مشاريع لإنتاج الطاقة الكهروشمسية بطاقة 1000 ميغاواط“.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن رغبة بلاده بتعزيز أطر التعاون مع العراق وبما يخدم مصالح البلدين، وفقًا للبيان.

وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس شركة النفط الوطنية ليث الشاهر، ومعاون رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية ببغداد كيفن بيزانسون.

وفي شهر شباط/ فبراير، نفت وزارة النفط العراقية، تعثر الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 27 مليار دولار في 4 مشاريع عملاقة في قطاع الطاقة.

ويشمل هذا الاتفاق المشاريع التي ستقام في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، وهي مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من أربعة حقول، وزيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي، وإنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وفي بيانات سابقة، قالت الحكومة العراقية، إن المشاريع المشتركة مع شركة توتال، تتضمن تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يوميا، ليصل إلى إنتاج 210 آلاف برميل يوميا، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين.

ويعد العراق أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وتصطدم مشاريع العراق مع الشركات الأجنبية لاستثمار الغاز المصحوب بالبيروقراطية والعراقيل السياسية والإدارية ونقص الخبرات والتمويل، وفقا لتقرير حديث نشرته وكالة فرانس برس.