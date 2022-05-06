البيت الأبيض: هناك مخاوف بشأن "عواقب غير مقصودة" لتشريع نوبك

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الخميس، إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن ”التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة“ لتشريع يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها لدعاوى قضائية بسبب تنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.

وتمت الموافقة على مشروع قانون ”منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط“ المعروف اختصارا باسم نوبك، بأغلبية 17 عضوا مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

ويحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين بمن فيهم الجمهوري تشاك جراسلي، والديمقراطية إيمي كلوبوشار.

ومن شأن نوبك تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.

ويهدف نوبك إلى ”حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع في تكلفة البنزين“، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد يكون له أيضًا ”بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة“.

كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك ”يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع“.

وحذر بعض المحللين من أن ”نوبك“ قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بتكلفة أقل بكثير من الشركات الأمريكية“.

ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة ”أوبك+“.

وتجاهلت أوبك مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بزيادة ضخ النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التي تطبقها المنظمة، في ظل ارتفاع الأسعار الشديد مع خروج المستهلكين على مستوى العالم من قيود جائحة فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا.