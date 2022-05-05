"أوبك+" تبقي موقفها المترقب وتقرر زيادة طفيفة في إنتاجها

اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا ومنتجو النفط الرئيسيون الآخرون في ”أوبك+“، اليوم الخميس، على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج في ظل مخاطر على الطلب، وسط استمرار فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال ممثلو 13 بلدًا ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وشركاؤهم العشرة الآخرون في بيان: إنهم ”اتفقوا على قرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بزيادة بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر حزيران/يونيو 2022“.

وصعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، أمس الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية؛ الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت، في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي، في 29 أبريل/ نيسان.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، تستهدف قطاع النفط الروسي، وفقا لوكالة رويترز.