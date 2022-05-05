اليابان: نواجه صعوبة في حظر النفط الروسي

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا اليوم الخميس، إن اليابان ستواجه ”صعوبة“ للتحرك على الفور لخفض واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأدلى هاجيودا، بتلك التصريحات خلال زيارة لواشنطن، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر النفط الروسي.

وقال هاجيودا، للصحفيين ”نظرا لمحدودية الموارد المتاحة لليابان فإننا سنواجه صعوبة في اتخاذ خطوة على الفور“.

وشكلت واردات النفط الروسي 4% من إجمالي واردات النفط اليابانية في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس/ آذار.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي من موسكو 9% من إجمالي الواردات اليابانية في حين بلغت واردات الفحم الروسي 11%.

وارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد الاقتراح الأوروبي بحظر تدريجي للنفط الروسي خلال الـ6 أشهر القادمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 110.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0:02 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام ”غرب تكساس الوسيط“ 15 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل.

وزاد الخامان بأكثر من 5 دولارات للبرميل أمس الأربعاء.

والاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله يشمل الخفض التدريجي لورادات الخام الروسية في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022.

كما يقترح أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلا عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.

وتترقب أطراف السوق اجتماع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك“ وحلفاءها ومنهم روسيا، اليوم الخميس.

وقال 4 مبعوثين في ”أوبك+“ لـ“رويترز“ إنه من المتوقع أن تتفق المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران، في التزام بخطط زيادة الإنتاج الشهري تدريجيا.