المجر ترفض اقتراح الاتحاد الاوروبي حول حظر النفط الروسي "بشكله الحالي"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رفضت المجر، يوم الأربعاء، مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي ”بشكله الحالي“، معتبرة أن من شأن ذلك أن ”يدمر كليا“ أمن إمدادات الطاقة لديها.

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو، في رسالة بالفيديو على صفحته في ”فيسبوك“ إن المقترح ”لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه“.

وقبل هذا القرار، اعتبرت الحكومة المجرية، أنها لا ترى ”أي خطة أو ضمانات لكيفية إدارة الانتقال (من استخدام النفط الروسي إلى عدمه) على أساس الاقتراحات الحالية، وما الذي سيضمن أمن الطاقة في المجر“.

واستبعدت المجر حتى الآن دعم أي حظر استيراد، وأشار رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي أقام علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السنوات الأخيرة، إلى اعتماد الدولة الواقعة في وسط أوروبا على الغاز والنفط الروسي.

ويأتي 65% من نفط المجر و85% من إمدادات الغاز من روسيا، بحسب المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس.

وفي وثيقة اطّلعت عليها وكالة ”فرانس برس“، تقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إمهال المجر وسلوفاكيا فترة أطول لتطبيق الحظر لأنهما تعتمدان بشكل كبير على النفط الروسي.

وسيلتقي سفراء 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، الأربعاء؛ لتقييم مشروع المفوضة فون دير لايين، وسيتطلب موافقة بالإجماع قبل دخوله حيز التنفيذ.

وقالت دير لايين، الأربعاء، في ستراسبورغ: ”سنتخلى تدريجيا عن شحنات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر، والمنتجات المكررة بنهاية العام“.

وأوضحت أن ”الحظر سيتم تنفيذه بطريقة تسمح بإيجاد شبكات إمداد أخرى، بينما يمثل النفط الروسي حوالى ربع واردات الاتحاد الأوروبي من الذهب الأسود“.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الأربعاء، إن الحظر الأوروبي التدريجي لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى ”اضطرابات“ في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه ”خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو“.

وأعلن هابيك، أمام صحفيين عقب اجتماع حكومي: ”قلت عدة مرات أن لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، وخصوصا اضطرابات إقليمية“.

وأضاف أن ”برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على غزو أوكرانيا“.

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي ستكون ”متواطئة“ في جرائم حرب.

وأضاف كوليبا في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ”إذا استمرت أي دولة في أوروبا في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، سيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد متواطئ في الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا“.