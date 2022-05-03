صحيفة: شركات صينية تبدأ شراء النفط الروسي بخصومات حادة

أكدت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها الثلاثاء، أن شركات تكرير مستقلة في الصين بدأت شراء النفط الروسي بخصومات حادة.

وقال مسؤول في مصفاة مستقلة في شاندونغ إنه لم يعلن علنًا عن صفقات مع موردي النفط الروس منذ بدء حرب أوكرانيا من أجل تجنب الخضوع للتدقيق والتعرض للعقوبات الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن المصفاة استحوذت على بعض حصة شراء الخام الروسي من شركات تجارة السلع المملوكة للدولة، والتي يُنظر إليها على أنها تمثل بكين وقد رفضت في الغالب توقيع عقود توريد جديدة.

العديد من الشركات الغربية تفرض عقوبات ذاتية أو تكافح لتأمين الشحن أو التمويل اللازم لشراء صادرات السلع الأساسية الروسية، مما يزيد التوقعات بأن الصين المتعطشة للطاقة ستتدخل وتشتري البراميل غير المباعة.

وتكشف المشتريات من مصافي التكرير المستقلة في الصين عن كيفية تجاوز بعض المستوردين الطرق التقليدية للوصول إلى النفط الروسي الرخيص، مما يساعد بكين في الحفاظ على مكانة منخفضة في الوقت الذي يفرض فيه الغرب عقوبات على موسكو.

وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط الروسي، والاتحاد الأوروبي يجري مناقشات بشأن حظر وفرض قيود.

و اعتبارًا من 15 مايو، لن يتمكن تجار السلع في الاتحاد الأوروبي وسويسرا من بيع براميل ”Rosneft“ في أي مكان آخر في العالم.

وأدت عمليات الإغلاق في الصين والتحديات اللوجستية والمالية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا وخطر استفزاز الولايات المتحدة لفرض عقوبات ثانوية إلى إضعاف شهية المصافي الصينية المملوكة للدولة لأي زيادة كبيرة في مشتريات النفط الخام الروسي.

لكن نشاط الشحن يشير إلى زيادة متواضعة في الشراء الصيني.

ويقول سماسرة السفن والمشغلون إن ست ناقلات عملاقة على الأقل – كل منها قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من الخام – أبرمت صفقات لجمع شحنات خام الأورال الروسي في أوروبا لشحنها إلى آسيا، ومعظمها إلى الصين والهند أيضًا، و قد تكون بعض براميل الأورال من أصل كازاخستاني.

نيسوس رينيا وجوليوس قيصر المملوكتان لليونان ، وسيراسر التي تديرها فيتول ، وإيلاندرا دينالي وإيلاندرا إيفرست ، وبلتيك صن رايز المستأجرة من ترافيجورا ، وبيرتامينا برايم الإندونيسية ، من بين أولئك الذين تم تحميلهم بالخام الروسي من خلال عمليات النقل من سفينة إلى سفينة في أوروبا. يقول سماسرة السفن إن صفقات أخرى ربما تم ترتيبها بشكل خاص.

قال رئيس علاقات المستثمرين في مجموعة الناقلات البلجيكية يوروناف، بريان غالاغر، إن جمع النفط الروسي في سفن أكبر لنقله إلى آسيا كان ”غير معتاد“. لكن مع خصم أسعار الأورال بمقدار 35 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت، فإن المصافي الصينية لديها الدافع للشراء.

وفي إشارة إلى الركود الناجم عن الإغلاق في الطلب على النفط ، قال غالاغر ”إنهم لا يحتاجون إليه الآن ولكن يمكنهم تخزينه، ويوفر الشحن آلية مرنة“.

يقع الموقع الأساسي في أوروبا لنقل النفط الروسي من سفن سوزماكس أو أفراماكس متوسطة الحجم إلى ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) ، وهي ناقلات كبيرة جدًا لا يمكن تحميلها في بحر البلطيق ، بالقرب من شبه جزيرة سكاو في شمال الدنمارك. تقوم السفن أيضًا بنقل شحنات النفط في روتردام والبحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس الأبحاث العالمية في شركة برايمار لخدمات الشحن، هنري كورا، وهي شركة سمسار سفن مدرجة في لندن: ”بدون شك ، نشهد قفزة كبيرة في حجم خام الأورال يتحرك شرقًا على ناقلات النفط العملاقة منذ الغزو“.

تفضل المصافي الصينية النفط الخام الروسي الذي يتم إنتاجه في شرق سيبيريا والذي يدخل عبر خط الأنابيب والسفن التي يتم تحميلها في كوزمينو بالقرب من فلاديفوستوك. ارتفع عدد سفن أفراماكس متوسطة الحجم المتوقع تحميلها النفط من كوزمينو من ستة في المتوسط ​​أسبوعيا العام الماضي إلى سبعة منذ اندلاع الحرب ، وفقا لجيبسونز ، سمسار سفن آخر.

وارتفعت مشتريات الصين من النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية هذا الشهر بنحو 86 ألف برميل يوميًا عما كانت عليه في المتوسط ​​العام الماضي وفقًا لشركة كبلر لتحليل بيانات السلع الأساسية.

وقال المحللون إن هذه الزيادة الهامشية في المشتريات الصينية قد تشير إلى أن إيجاد مشترين بديلين للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية قد يكون أصعب مما توقعته موسكو.

وقالت كبيرة محللي النفط في كبلر، جين زي : ”من الطبيعي أن نعتقد أن الصين ستشتري المزيد من الخام الروسي لكن الصين تخضع لمزيد من التدقيق مقارنة بالهند“.

وقال مسؤول في مصفاة شاندونغ ، إنه يسير بحذر عند شراء الإمدادات الروسية لأن احتمال فرض عقوبات ثانوية أمريكية على كيانات تابعة لدولة ثالثة تتعامل مع روسيا قد يؤدي إلى إغلاق ذراعها التجاري السنغافوري.