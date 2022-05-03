هبوط النفط وإغلاقات الصين تغطي على مقترح أوروبي لحظر الخام الروسي

هبطت أسعار النفط، أكثر من اثنين في المائة، يوم الثلاثاء، إذ غطت مخاوف الطلب الناتجة عن إغلاقات في الصين لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على احتمال حظر أوروبي على الخام الروسي.

وتجري بكين حملة اختبارات للسكان لتفادي إغلاق على غرار ما شهدته مدينة شنغهاي على مدار الشهر المنصرم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.61 دولار، أو 2.4 بالمائة، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.76 دولار، أو 2.6 بالمائة، إلى 102.41 دولار للبرميل.

وقال مدير التداولات في ”تراديشن إنريجي“، جاري كانينجام: ”توجد بواعث قلق حقيقية بشأن هل الطلب الصيني، الذي هو عامل ضخم في الطلب العالمي، سيبقى قويا في 2022.“

من جانبه، ذكر المحلل في ”برايس فيوتشرز جروب“، فيل فلين، أن ”تحركات الأسعار من المرجح أن تبقى متقلبة بينما يدرس المستثمرون تأثير الإغلاقات في الصين مقابل عقوبات نفطية يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء“.

وتترقب السوق أيضا أحدث جولة من تقارير المخزونات والإمدادات البترولية في الولايات المتحدة.

وتوقع خمسة محللين استطلعت ”رويترز“ آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره بشأن المخزونات في وقت لاحق اليوم، تعقبه أرقام حكومية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، غدا الأربعاء.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة.

وأضاف بوريل على ”تويتر“: ”نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)“.

وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة من المفوضية الأوروبية ضد روسيا، ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.

من جهتهم، أعلن مسؤولون أن ”من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات المقترحة، غدا الأربعاء، والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام“.

وأخطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، اليوم الثلاثاء، بأن بوسعه وقف الصادرات وعدم الوفاء بالاتفاقات ردا على عبء العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفَرضُ حظر على النفط الروسي سيحرم موسكو من تدفق كبير للإيرادات، لكن محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء أدى إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على روسيا في 26 بالمئة من وارداتها النفطية.

والمجر وألمانيا من بين الدول التي لديها تحفظات على حظر النفط، وكان من بين مخاوفها أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضر اقتصادات الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات بالفعل جراء التضخم.

وقال دبلوماسيون لـ“رويترز“، إن مقاومة حظر استيراد النفط بدأت تضعف خلال الأيام الماضية بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاءات لسلوفاكيا والمجر اللتين تعتمدان بشكل كبير على الخام الروسي.

ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وذلك وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.