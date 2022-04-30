مخالفة توصيات صندوق النقد الدولي.. باكستان تحافظ على دعم الطاقة

قالت باكستان، اليوم السبت، إنها ستُبقي على الدعم من أجل استمرار ثبات أسعار الوقود والطاقة لمصلحة المستهلكين، وذلك بالمخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي، في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة حزمة الإنقاذ التي تتفاوض عليها مع الصندوق، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان صندوق النقد الدولي قال، يوم الاثنين، إن باكستان وافقت على رفع الدعم للنفط وقطاعات الطاقة، قبل استئناف مراجعة في الشهر المقبل لحزمة تبلغ ستة مليارات دولار تم توقيعها في عام 2019.

لكن رئيس الوزراء شهباز شريف رفض اقتراح زيادة أسعار المنتجات النفطية؛ ”من أجل ألا يتحمل المستهلكون أعباء“، بحسب بيان أصدرته وزارة المالية.

وتُجرى مراجعة للأسعار كل أسبوعين.

وتتجه باكستان إلى تخصيص أكثر من ملياري دولار لدعم قطاعي النفط والطاقة من نيسان أبريل إلى حزيران يونيو، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء السابق عمران خان في أيامه الأخيرة في الحكم.

الخميس الماضي، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف زيارة إلى السعودية، لتكون بذلك أولى جولاته الخارجية سعيا للحصول على دعم مالي من المملكة، التي أمضى فيها سنوات منفيا.

وقبيل مغادرته باكستان، قال عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”اليوم أبدأ زيارة للسعودية لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا“، مضيفا أن المملكة ”لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا“، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأدى شريف اليمين في وقت سابق هذا الشهر، بعدما أطاح البرلمان بسلفه عمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وقد ورث دَينا عاما هائلا وتضخما متسارعا وعملة متراجعة، لكنه تعهد بالإسراع في إنجاز مشاريع تنمية وبدء التعافي الاقتصادي.

وشهباز هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، وتربطهما علاقات وثيقة بالمملكة العربية السعودية.

وكان نواز وشهباز شريف انتقلا إلى المنفى في السعودية، العام 2000، بعد انقلاب أطاح بنواز قبل ذلك بعام.