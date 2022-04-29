"الشيوخ الأمريكي".. مشروع قانون يسمح بمقاضاة "أوبك"

قال مكتب السناتور الأمريكي تشاك جراسلي، إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط ”أوبك“ ودول متحالفة معها؛ بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جراسلي، والديمقراطية إيمي كلوبوشار، وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتيح مشروع قانون ”نوبك“ لوزير العدل الأمريكي، مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في ”أوبك“، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وفق وكالة ”رويترز“.

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

ورغم فشل تشريع ”نوبك“ في الكونغرس الأمريكي لما يقرب من 22 عاما، يقول مؤيدوه إن هذا العام قد يكون الذي سيشهد تمريره بسبب أفعال روسيا التي كانت تنتج مؤخرا حوالي 10% من نفط العالم.

وقال تيلور فوي، المتحدث باسم جراسلي، أمس الخميس: ”نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي نفط أجانب، فإن ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج لم تكن قط أكثر أهمية من الآن“.

وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا، أمس، كانت ستنظر فيه هذا الإجراء.

وستنظر اللجنة على الأرجح في الأمر، يوم الخميس المقبل.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، في وقت سابق من العام؛ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظلت أعلى من 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.

وترفض السعودية، أكبر منتج في ”أوبك“، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة ”أوبك+“ التي تضم روسيا.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج لتوقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب حول ما إذا كان بايدن، يدعم مشروع القانون.

وقالت مجموعة محللين، إن ”التشريع يمكن أن يمضي قدما بسرعة“.

وذكرت ”كلير فيو إنرجي بارتنرز“، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، في مذكرة للعملاء: ”يمكن للمشرعين ببساطة ضمه في حزمة تمويل تكميلية لدعم الرد الأوكراني على الغزو الروسي“.

وأضافت: ”إذا حدث ذلك، يمكن أن يصبح مشروع القانون قانونا في غضون أسابيع“.