رئيس وزراء بلغاريا يدعو أوروبا إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البلغاري من أوكرانيا الخميس، أن على أوروبا أن تكون ”أقوى“ وأن تجد ”بدائل“ للتوقف عن استخدام الغاز الروسي، بعدما حرمت موسكو بلاده من إمدادات الغاز الأربعاء.

وقال كيريل بيتكوف من إيربين إحدى ضواحي كييف التي دمرها الغزو الروسي في آذار/مارس ”قبل بضعة أشهر لم نتوقع أبدا أن نصبح دون الغاز الروسي، لكن لدينا الآن بدائل“.

وأضاف ”إذا كان لبلغاريا بديل، فيجب أن يكون بمقدور الجميع في أوروبا أن يفعل الشيء نفسه. يجب أن نكون أقوى، يجب أن نكون حازمين“.

ومنذ الأربعاء، تم تزويد بلغاريا وبولندا بالغاز ”من جيرانهما في الاتحاد الأوروبي“، بعدما علّقت مجموعة الغاز الروسية العملاقة ”غازبروم“ عمليات التسليم، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، التي نددت بما اسمته ”ابتزاز“ موسكو.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء الطاقة الأوروبيين سيجتمعون في 2 أيار/مايو في ”جلسة استثنائية“ لبحث الوضع.

وأعلنت مجموعة غازبروم الأربعاء، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا، مؤكدةً أن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ”لم يسددا مدفوعات بالروبل“، كما طالب فلاديمير بوتين منذ آذار/مارس.

وحذرت فون دير لايين من أن الشركات الأوروبية التي توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي وستواجه مخاطر قانونية ”عالية“.

بدوره، وصف جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة إلى تشيلي، خطوة ”غازيروم“ بأنها ”عمل عدائي“، محذرا من أنها لن تؤدي سوى إلى ”تسريع تحول أوروبا إلى مصادر الطاقة النظيفة التي لا تخلق تبعيات لأحد“.