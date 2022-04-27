وسط مخاوف شح المعروض.. أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط قليلًا، يوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف من شح في الإمدادات حول العالم والذي أبرزه انخفاض آخر في مخزونات نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة.

وتعافت السوق في أواخر الجلسة بعد أن تراجعت معظم اليوم، فيما يرجع جزئيًا إلى قوة الدولار، وبينما تكافح الصين لاحتواء بؤر جديدة لفيروس كورونا تؤثر سلبًا على الطلب. لكن تحرك روسيا لقطع شحنات الغاز عن دولتين أوروبيتين زاد القلق حيال شح في إمدادات الطاقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 33 سنتًا عند 105.32 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 32 سنتًا إلى 102.02 دولار للبريمل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 692 ألف برميل فقط، الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل، وزيت التدفئة، إلى أدنى مستوى لها منذ مايو/ أيار 2008 .

وساعد الهبوط في مخزونات نواتج التقطير في تعزيز العقود الآجلة الأمريكية لزيت التدفئة لتسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند أكثر من 4.67 دولار للغالون.

وأوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، يوم الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بلغاريا، وبولندا، بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، في أقوى ردٍ حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشددة التي فرضها الغرب بسبب غزو أوكرانيا.

وبولندا وبلغاريا هما أول دولتين يتم قطع إمدادات الغاز عنهما من قبل المورد الرئيس لأوروبا منذ غزو أوكرانيا الذي بدأ، في 24 فبراير/ شباط، وأودى بحياة الآلاف وتسبب بتشريد الملايين وأثار مخاوف من نشوب صراع أوسع.

وقالت جازبروم في بيان: ”علقت جازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى بولجارجاز (بلغاريا) وبي.جي.إن.آي.جي (بولندا) بسبب عدم سداد المدفوعات بالروبل“. كما حذرت جازبروم من أن عبور الغاز عبر بولندا وبلغاريا سيتوقف إذا تم الاستيلاء عليه بصورة غير قانونية.

وقالت وارسو، وصوفيا، إن وقف الإمدادات يعد خرقًا للعقد من جانب جازبروم، أكبر شركة للغاز الطبيعي في العالم.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تدفع الدول الأوروبية ثمن الغاز بالروبل بعد أن جمد الغرب الأصول الروسية وعزل موسكو إلى حد كبير عن النظام الاقتصادي الغربي بسبب الحرب في أوكرانيا.