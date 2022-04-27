بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما بعد وقف الإمدادات من روسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ستحصل بولندا وبلغاريا حاليا على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي ”غازبروم“ إمداداته، بحسب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دين لايين، اليوم الأربعاء.

وأكدت رئيسة المفوضية في كلمة مقتضبة أمام الصحافة بقولها: ”سنعمل على أن يكون لقرار غازبروم أقل تأثير ممكن على المستهلكين الأوروبيين“.

واعتبرت أن ”الإجراء الذي اتخذته روسيا سيؤثر على روسيا نفسها.. الكرملين يضر بالاقتصاد الروسي لأنهم يحرمون أنفسهم من مردود كبير“.

وأشارت إلى أن هذا ”التوقف الأحادي الجانب“ للتسليم ”غير مبرر وغير مقبول“. مبينة، أن ”هذا يظهر مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز“.

وأضافت: ”اليوم فشل الكرملين مرة أخرى في محاولته بث الانقسام بين الدول الأعضاء.. عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا يقترب من نهايته“.

وكانت قد أعلنت مجموعة ”غازبروم“ الروسية العملاقة للطاقة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وحذرت أورسولا فون دين لايين من أن الشركات الأوروبية التي توافق على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، كما تطالب موسكو، ستخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي وستواجه مخاطر قانونية ”جمة“.

وأوضحت: ”تنص حوالي 97% من العقود (بين شركات من الاتحاد الأوروبي وموردي الغاز الروس) على الدفع باليورو أو بالدولار.. لا ينبغي على الشركات التي لديها مثل هذه العقود أن تستسلم لمطلب روسيا، فهذا من شأنه أن يخالف العقوبات“ المفروضة من قبل دول الاتحاد.

وكان قد نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، الاتهامات بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي أداةً للابتزاز بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا على خلفية رفض الدفع بالروبل، هو رد على ”خطوات غير ودية“ تجاه روسيا، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف للصحفيين إن ”الحاجة إلى طريقة دفع جديدة هي نتيجة للخطوات غير الودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، التي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة“.