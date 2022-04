الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتوقف الغاز الروسي ونخطط لرد منسق

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أنه ”مستعد“ لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم 27 بلدا، ويخطط لرد ”منسق“ بعدما قطعت غازبروم إمداداتها عن بولندا وبلغاريا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على ”تويتر“، أن ”إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز.. نحن مستعدون لهذا السيناريو.. نقوم بإعداد رد الاتحاد الأوروبي المنسق“.

وأضافت ”يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة بالخطوة“. وتابعت ”عملنا على ضمان إمدادات بديلة وأفضل مستويات تخزين في أنحاء الاتحاد الأوروبي“.

وأكدت أن ”الدول الأعضاء وضعت خططا طارئة لمثل هذا السيناريو وعملنا معهم بشكل منسق وبالتضامن“.

ونددت أورسولا بالخطوة الأحادية الروسية ووصفتها بـ“غير المبررة وغير المقبولة“، معتبرة أنها ”تؤكد مرة أخرى عدم الوثوق بروسيا كمورّد للغاز“.

وأكدت ”انعقاد اجتماع لمجموعة تنسيق الغاز في هذه الأثناء“.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.

Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022