رويترز: روسنفت الروسية تطرح مزايدة لبيع منتجات نفطية للدفع مقدما بالروبل

قالت ثلاثة مصادر في السوق لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن شركة روسنفت الروسية عرضت منتجات نفطية من مصافيها للتحميل في مايو/أيار ويونيو/حزيران في مزايدة تطلب الدفع مقدما بالروبل.

وبينما تسعى روسيا لتعويض آثار عقوبات غربية فرضت عليها بسبب غزوها أوكرانيا، طالب الرئيس فلاديمير بوتين بأن يدفع مشترو الغاز الذي تبيعه شركة غازبروم الروسية بالروبل.

وحذت روسنفت حذو غازبروم في تنفيذ أوامر بوتين وطلبت دفعا مسبقا بنسبة 100 في المئة وتحويل المدفوعات إلى الروبل لشراء نفطها.

وعرضت روسنفت الأسبوع الماضي 6.5 مليون طن من النفط الخام عبر مزايدات للتحميل في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، ساعية إلى دفع كامل مسبق بالروبل للمرة الأولى، لكن مصادر قالت لرويترز إنها فشلت في تأمين أي مبيعات، إذ كان من الصعب تلبية شروط البيع.

ورغم هذا قالت مصادر نقلا عن وثائق المزايدة إن روسنف طلبت نفس الشروط لبيع منتجاتها النفطية.

وأعطت الشركة أيضا المشترين خيار الدفع باليوان الصيني أو الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو الليرة التركية حيثما يكون من غير الممكن الدفع بالروبل، لكن تلك الخيارات ستكون موضع تفاوض وقد ترفضها روسنفت.

وقالت المصادر إن أحدث مزايدة لروسنفت تشمل 4.4 مليون طن من المنتجات النفطية.

ومعظم أحجام المنتجات النفطية لروسنفت للتحميل في 2022 بيعت إلى مشترين بعقود آجلة، لكن كثيرين منهم قرروا مؤخرا خفض شراء منتجات النفط الروسية وسط حذر بشأن العقوبات الغربية ومشاكل في الدفع والشحن.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرا على واردات المنتجات النفطية من مصافي التكرير الروسية لكنه يدرس خيارات لخفض واردات النفط من روسيا في إطار عقوباته بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.