"المونيتور": ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الأمريكي يعيد تركيا إلى الموردين القدامى

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي إن الولايات المتحدة أصحبت في الآونة الأخيرة ثاني أكبر مصدٌر للغاز لتركيا، لكن تلك الصادرات قد تتأثر سلبا بالحرب في أوكرانيا بسبب توجه معظم الدول الأوروبية للغاز الأمريكي وتخفيف اعتمادها على روسيا.

ورأى الموقع أنه بينما تنظر أوروبا إلى الغاز الطبيعي الأمريكي المسال كبديل قصير المدى للغاز الروسي، قد تضطر تركيا للعودة إلى جيرانها لضمان حصولها على إمدادات كافية، موضحا انه نظرًا لأن أسعار الطاقة تحظى دوما بالاهتمام في تركيا، فلن يواجه سوى عدد قليل من الأتراك أي مشكلة في تحديد روسيا على انها المورد الرئيس للغاز الطبيعي للبلاد منذ أن بدأت واردات الغاز في أواخر الثمانينيات وقد لبت روسيا 44 % من احتياجات تركيا من الغاز العام الماضي.

ثاني أكبر مورد

وقال الموقع ”الآن، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة، يدرك القليلون في تركيا أن ثاني أكبر مورد للغاز في البلاد خلال الشتاء الماضي كان الولايات المتحدة التي زادت مبيعاتها لتلبية الطلب التركي المرتفع على الغاز في فصل الشتاء“.

وتؤكد أحدث البيانات الصادرة في نهاية الشهر الماضي من قبل الهيئة المنظمة لسوق الطاقة في تركيا أنه خلال الأشهر الأربعة من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى يناير/كانون الثاني الماضيين، كانت حصة الولايات المتحدة 17.4% من واردات تركيا من الغاز، متجاوزة الجيران القريبين والموردين القدامى وخاصة إيران (11.9%) وأذربيجان (12.9%).

ومنذ اكتشاف أن الولايات المتحدة تمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الصخري في العالم قبل عقد أو نحو ذلك، ارتفع الإنتاج بشكل كبير وأصبح يتم تصدير الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين في أوروبا، بما في ذلك تركيا.

وأوضح ديفيد تونغ، رئيس شركة الاستشارات IBS ومقرها إسطنبول أنه ”كانت هناك عملية إعادة توزيع كبيرة لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتحصل أوروبا ككل على المزيد من الغاز من الولايات المتحدة، وتركيا جزء من ذلك“.

ولفت تونغ إلى أنه ليس صحيحًا أيضًا أن منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يتمتعون بأرباح فلكية مع ارتفاع أسعار الغاز خلال الشتاء الماضي وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن شركة ”بوتاس“ تشتري الغاز الطبيعي المسال بشكل أساس من خلال مناقصات لشحنات متعددة من شركات بيع الغاز الطبيعي المسال بالجملة مثل ”بي بي“ و“شل“ و“فيتول“ و“توتال“، الذين لديهم بدورهم عقود طويلة الأجل مع منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ودول أخرى مصدرة للغاز الطبيعي المسال.

وقال إن ”شركات البيع بالجملة هذه هي التي تحقق أرباحًا ضخمة أكثر من المنتجين الأمريكيين“، لافتا إلى أن أسعار الغاز في سوق ”TTF“ ومقرها هولندا، والتي تستخدمها العديد من الشركات بما في ذلك ”بوتاس“ كأساس للتسعير، تتراوح من خمسة إلى ستة أضعاف ما كانت عليه قبل عام واحد فقط.

تعطش للغاز الأمريكي

وقال الموقع ”بغض النظر عن الأسعار المرتفعة من المرجح أن يكون تعطش تركيا للغاز الأمريكي قصير الأجل إذ أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الاتحاد الأوروبي على البحث عن بدائل لـ 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي استورده العام الماضي“.

ولفت إلى أنه في الـ25 من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتفاق للولايات المتحدة لتزويد أوروبا بـ 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا، مضيفا أنه ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانه التسليم بالفعل، إذ يتم تصدير الغاز عن طريق تجار الجملة الذين يشترون من المنتجين وليس من قبل حكومة الولايات المتحدة.

واوضح أنه حتى في حالة حدوث ذلك، فإن تلك الكمية ستحل محل أقل من 10% من الواردات من روسيا؛ ما يعني أن أوروبا ستتطلع إلى مصدري الغاز الطبيعي المسال الآخرين لتوفير كميات أكبر.

وتابع ”ومع ذلك، من الواضح أن الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال يعني أن تركيا ستواجه منافسة متزايدة على ما هو فعليًّا مورد محدود“.

وأشار تونغ إلى أن ”الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال وصل إلى كامل طاقته تقريبا ولن يتم تشغيل أي وحدات إنتاج رئيسة جديدة قبل عام 2025″، مضيفا أنه في حال زيادة الطلب، يمكن أن ترتفع الأسعار أكثر.

بدائل مطلوبة

وقال ”مع تلبية واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وموردين آخرين بما في ذلك الجزائر ومصر ونيجيريا ما يقرب من 40% من الطلب التركي على الغاز الشتاء الماضي يجب على أنقرة إيجاد بدائل للغاز الطبيعي المسال بسرعة“.

واوضح أن حقل غاز ”ساكاريا“ التركي في البحر الأسود، المقرر أن يبدأ الإنتاج العام المقبل سيساعد تركيا لكن الإنتاج الأولي لن يتجاوز 3.5 مليار متر مكعب سنويًّا وليس من المقرر أن يصل إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا حتى عام 2030.

بدوره لفت جون روبرتس، محلل الطاقة في ”المجلس الأطلسي“ إلى أن ”هناك عددًا من الخيارات لجلب المزيد من الغاز إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب الحالية بدلاً من الغاز الطبيعي المسال“ ، مشيرًا إلى قدرة فائضة كبيرة في خطوط الأنابيب الحالية التي تنقل الغاز إلى تركيا من كل من أذربيجان وإيران واحتياطيات الغاز الهائلة في تركمانستان على الجانب البعيد من بحر قزوين.

وأوضح أن مفتاح إطلاق هذه الإمكانات هو اتفاقية مبادلة ثلاثية تم توقيعها في نهاية العام الماضي بين أذربيجان وإيران وتركمانستان، وهي مصممة لمساعدة أذربيجان على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز دون تقليل صادراتها الحالية إلى تركيا وأوروبا.

وبموجب اتفاق التبادل، تصدر تركمانستان ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويًّا إلى شمال شرق إيران، ويتم تصدير الكمية نفسها من شمال غرب إيران إلى أذربيجان.

وقال روبرتس ”يمكن زيادة هذه الصفقة إلى ما بين 5-6 مليارات متر مكعب سنويا لتوفير غاز إضافي لتركيا“، موضحًا أن الغاز التركماني يمكن أن يصل إلى تركيا عبر أذربيجان أو عبر خط أنابيب غاز جنوب القوقاز الحالي إلى تركيا.

وأضاف ”بدلاً من ذلك، يمكن أن تقوم تركمانستان بتصدير الغاز إلى تركيا مباشرة عبر إيران في ترتيب يتطلب من طهران وعشق أباد إبرام اتفاقية عبور منفصلة“.