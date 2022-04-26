بعد يوم على انخفاضها 4%.. التفاؤل بزيادة الطلب الصيني يرفع أسعار النفط

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة، بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58% إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.35% إلى 98.88 دولار للبرميل في الساعة الـ0658 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وانخفض كلا الخامين بنحو 4% أمس الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي عن خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.

وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ22 من أبريل/ نيسان.

وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأمريكي في الساعة الـ2030 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدا الأربعاء.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، لتواصل خسائرها في الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من أن تمديد تدابير الإغلاق لمكافحة ”كورونا“ في شنغهاي والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وفي شنغهاي، أقامت السلطات أسيجة خارج المباني السكنية؛ ما أثار غضبا شعبيا جديدا. وفي بكين بدأ كثيرون في تخزين المواد الغذائية خوفا من إغلاق مماثل بعد ظهور حالات عدوى قليلة.

وضعف النفط أيضا مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكي؛ ما يعزز الدولار. ويجعل الدولار القوي السلع المسعرة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.