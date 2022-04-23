مؤسسة النفط الليبية: أضرار في مصفاة الزاوية بسبب الاشتباكات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان اليوم السبت، إن مصفاة الزاوية النفطية تعرضت إلى أضرار متفاوتة بسبب اشتباكات مسلحة جرت مساء أمس الجمعة، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف البيان أن الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقعًا من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة، وأن فرق الصيانة بالشركة مازالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أكدت أمس الجمعة، ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط ”سلاحا“ لأغراض سياسية.

وقالت في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إنّها أبلغت رئيس الحكومة الليبي الحاصل على ثقة البرلمان فتحي باشاغا خلال اتصال هاتفي بذلك الأمر.

ودعت وليامز إلى ”إنهاء إغلاق النفط“، مؤكدة ضرورة ”الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد“، وفق ما جاء في تغريداتها.

وأشارت المسؤولة الأممية كذلك إلى أنها اتفقت مع باشاغا على ضرورة إدارة عوائد النفط ”بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل“، مع ”توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين“، وفق تعبيرها.

وأطلعت وليامز باشاغا على نتائج مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وهدفت اللجنة المشتركة، إلى وضع إطار دستوري توافقي لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ”جدول زمني محدد وبأسرع وقت ممكن“.

وشهدت ليبيا على امتداد الأيام الماضية إغلاق عدد من الموانئ النفطية ومن بينها البريقة والزويتينة إضافة إلى توقف الإنتاج في حقل الفيل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إنه ”في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه… يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية“.

ويوم الإثنين الماضي، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من موجة إغلاقات ”مؤلمة“ للموانئ النفطية، بعد إعلان حالة ”القوة القاهرة“ في ميناء الزويتينة النفطي.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها ”توقف الإنتاج بميناء الزويتينة، جراء دخول مجموعة من الأفراد إلى الميناء ومنعهم الموظفين من الاستمرار في عملهم، ما جعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية أمرا مستحيلا“.