البيت الأبيض: أوروبا عازمة على وقف صادرات الطاقة الروسية

قال مستشار كبير في البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) ”لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير“.

وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للكرملين وقد دعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى وقف مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال حرب روسيا في أوكرانيا.

كما يعتبر الغاز مصدرا رئيسيا آخر للإيرادات بالنسبة لروسيا ، لكن لم تتم مناقشة حظره بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد التكتل عليه.

وقال سينغ، المسؤول في البيت الأبيض عن فرض العقوبات على روسيا، إن المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة.

وأضاف: ”من المهم أن يفعلوا ذلك بأسرع ما يمكن، وأن يفعلوه بطريقة ذكية“.