وزارة البترول: هني ويل تتطلع لاستثمار نحو 200 مليون دولار في مصر‎‎

نقل بيان صحفي لوزارة البترول المصرية عن رئيس شركة هني ويل العالمية لمنطقة شمال أفريقيا خالد هاشم قوله، إن الشركة تسعى لاستثمار نحو 200 مليون دولار في البتروكيماويات وإنتاج الوقود الأخضر لتموين الطائرات في مصر.

وأضاف هاشم خلال مباحثاته مع وزير البترول المصري طارق الملا، أن مصر مؤهلة ”لأن تصبح مركزا محوريا يربط أوروبا بالشرق الأوسط وخاصة في مشروعات الوقود الأخضر لتموين السفن وإنتاج الهيدروجين والأمونيا“.

وكانت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة ”إيني“ أعلنت، منتصف الشهر الجاري، أنها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقالت المجموعة الإيطالية في بيان إن هذه الآبار التي اكتشفتها في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية بدأت الإنتاج بالفعل.

وأضاف البيان أن ”عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة“.

من جهة ثانية، أعلنت إيني أنها وقّعت اتفاقية في القاهرة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) بهدف تعزيز عمليات إنتاج وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا.

وتعمل إيني في مصر منذ 1954، وهي حاليا المنتج الرئيس للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.