مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان: لا ينبغي لأوروبا أن توقف استيراد النفط والغاز من روسيا‎‎

قالت المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان في مناظرة انتخابية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي لأوروبا ألا تحظر استيراد النفط والغاز من روسيا.

وأضافت أنها توافق على العقوبات ضد نخبة رجال الأعمال الأثرياء الروس والنظام المالي، لكنها لا توافق على الإجراءات المرتبطة بالطاقة.

وقالت لوبان: ”العقوبة الوحيدة التي أختلف معها هي وقف استيراد الغاز والنفط الروسيين، ذلك ليس الأسلوب الصائب“.

وقبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها، يوم الأحد، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، مساء اليوم الأربعاء، في المناظرة الأخيرة بينهما، التي وُصفت بـ“المحتدمة“.

وبالنسبة إلى لوبان، التي تتأخر عن ماكرون في استطلاعات آراء الناخبين، فإن المواجهة التي طال انتظارها هي فرصة لإقناع الناخبين بأنها تتمتع بالمكانة التي تجعلها رئيسة، وبأنهم لا ينبغي لهم الخوف من رؤية اليمين المتطرف في السلطة.

وقالت لوبان في بداية المناظرة: ”على مدى السنوات الخمس الماضية رأيت الشعب الفرنسي يعاني ويقلق، وأريد أن أقول إن هناك خيارًا آخر“.

وأضافت: ”سأكون رئيسة تهتم بتكاليف المعيشة… سأكون رئيسة العدل“.

وبالنسبة لماكرون، ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه في الحفاظ على تقدمه المتزايد في استطلاعات الرأي هو ألا يبدو متعجرفًا – وهو أمر انتقده العديد من الناخبين – بينما يلقي الضوء على الثغرات التي يراها في خطط لوبان السياسية.

وقال ماكرون في تعليقاته الافتتاحية إنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيسعى جاهدًا لجعل فرنسا ”أكثر استقلالية وأقوى… يمكننا تحسين الحياة اليومية“.

ومع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 13 عامًا، قال ماكرون إنه فخور بخلق فرص عمل خلال ولايته، مضيفًا: ”أفضل طريقة لتعزيز القوة الشرائية هي محاربة البطالة“.