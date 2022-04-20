هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية وتراجع مخزون الوقود

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن ”مخزونات الخام هبطت بمقدار ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نيسان/أبريل إلى 413.7 مليون برميل“، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت ”رويترز“ آراءهم والتي كانت تشير الى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 761 ألف برميل إلى 232.4 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن يهبط بمقدار مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 108.7 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 829 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى منذ آذار/مارس 2020 .

وأشارت البيانات إلى أن ”صادرات الخام زادت إلى 4.3 مليون برميل يوميا“.

ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة الحكومية إن إنتاج النفط الأمريكي قفز إلى 11.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2020 .

وكانت أسعار النفط العالمية عوضت في وقت سابق الأربعاء، الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:23 بتوقيت غرينتش)، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق التي يحل أجلها اليوم 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 103.02 دولار للبرميل.

وهبط الخامان 5.2 بالمئة في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء، بعدما خفض صندوق النقد الدولي أمس، توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبا، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا وحذر من أن التضخم يعد الآن ”خطرا واقعا وواضحا“ في العديد من الدول.

وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب ”كوفيد-19“ في الصين أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى جانب العرض، جاء إنتاج مجموعة ”أوبك+“ أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من المستوى المستهدف في آذار/مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن المستهدف.