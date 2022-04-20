لماذا ترفض ألمانيا العودة إلى الطاقة النووية رغم تداعيات حرب أوكرانيا؟

كشفت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، يوم الأربعاء، عن وجود أسباب تجعل ألمانيا تقاوم حتى الآن فكرة اللجوء إلى الطاقة النووية، في ظل العقبات اللوجستية والقانونية والسياسية لسد فجوة الإمدادات مع الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أنه ”يمكن أن يكون هذا سؤالاً منطقياً، ففي ظل العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تعرقل إمدادات الطاقة إلى ألمانيا، فإن عضو البرلمان الألماني مارك برنارد يطرح السؤال حول الأسباب التي تجعل برلين لا تبدأ في إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية؟“.

ونقلت عن برنارد قوله إنه ”إذا أعدنا تشغيل المفاعلات النووية الثلاثة التي أوقفنا العمل بها منذ ديسمبر الماضي، فإنه من الممكن أن يشكّلوا، بالإضافة إلى المفاعلات الثلاثة الأخرى التي تعمل بالفعل، بديلاً للفحم الذي نستورده من روسيا أو 30 % من الغاز الروسي“.

إلا أن رد المستشار الألماني أولاف شولتس، على النائب مارك برنارد، كان مختصرا، بحسب الصحيفة، وقال له: ”إذا كان العالم بسيطاً بالطريقة التي تطرح بها هذا التساؤل، فإن الحياة كانت ستكون جيدة للغاية“.

ومضت تقول: ”حتى الآن، فإن برنارد ليس الوحيد الذي طرح هذا التساؤل، فقد قررت ألمانيا التخلي عن تشغيل بعض المفاعلات النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، ومن المقرر أن يتم إغلاق آخر مفاعل نووي لديها بنهاية العام الجاري“.

وتابعت: ”لكن مع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الفحم الروسي، ومطالب البعض بفرض نفس الحظر على النفط والغاز الروسي، فإن هناك مطالب متصاعدة بأن يتم اللجوء إلى الطاقة النووية من أجل سد النقص في واردات الطاقة“.

وأشارت إلى أن ”الحكومة الألمانية رفضت تغيير موقفها“، مبينة ”وجود أسباب تقنية تمنعها من تغيير توجهاتها، ولكن الدافع الرئيسي يمكن أن يكون سياسياً، خاصة بالنسبة للخضر، الذين يهيمنون على وزارة الاقتصاد“.

ونقلت عن توماس أودونيل، محلل الطاقة المقيم في ألمانيا، وعالم الفيزياء النووي، قوله: ”سوف يكون هذا انتحاراً بالنسبة للخضر بأن يقولوا إنهم كانوا على خطأ فيما يتعلق بالطاقة النووية، وبالتالي فإنهم مجبرون على الاستمرار في خطة المعركة القديمة“.

ورأت ”فاينانشال تايمز“، أن ”أي قرار لإطالة أمد العمل في المفاعلات النووية الباقية في ألمانيا سوف يتطلب إجراء تقييم شامل وجديد للمخاطر“.

”ووفقًا للحكومة، فقد زادت المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية، خاصة في ظل الخطر الذي تشكله الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية“، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إن ”الحرب في أوكرانيا ألقت الأضواء على الكثير من المخاطر الخارجية ذات الصلة بالطاقة النووية، حيث أطلقت القوات الروسية النار على محطة ”زابوريجيا“ للطاقة النووية، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، كما انقطع التيار الكهربائي عن محطة تشيرنوبيل غير النشطة“.

وأشارت إلى أن ”محطات الطاقة النووية الثلاثة الباقية في ألمانيا لا تملك ما يكفي من القضبان النووية التي تسمح باستمرار العمل فيها لما بعد نهاية العام الجاري، بحسب الحكومة“.

وأردفت: ”سوف تستغرق عملية توفير وقود جديد للتشغيل فترة تتراوح بين 12 إلى 15 شهراً، ووفقاً لأكثر التوقعات تفاؤلاً بهذا السيناريو، فإن المحطات يمكن أن تعود للعمل في صيف 2023“.