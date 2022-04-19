بعد الزويتينة.. مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، اليوم الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.

وقالت المؤسسة في بيان ”في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه… يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حذرت، يوم الإثنين، من موجة إغلاقات ”مؤلمة“ للموانئ النفطية، بعد إعلان حالة ”القوة القاهرة“ في ميناء الزويتينة النفطي، في وقت يشهد طفرة ارتفاع بأسعار النفط عالميا.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها، توقف ”الإنتاج بميناء الزويتينة، جراء دخول مجموعة من الأفراد إلى الميناء ومنعهم الموظفين من الاستمرار في عملهم، ما جعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية أمرا مستحيلا“.

وأضاف البيان أنه ”بعد الإغلاق القسري لحقل الفيل، أيضا، الأحد، اضطر العاملون بشركات الزويتينة، ومليتة والسرير والخليج، إلى إيقاف شامل لإنتاج النفط الخام في أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، وإنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل، وإنتاج معمل الحقن وإنتاج معمل الغاز بميناء الزويتينة وبالتالي توقف إنتاج غاز الطهي“.

ووفق بيان المؤسسة فقد تأثر إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا، إضافة إلى أن نقص إنتاج المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن ”المؤسسة اضطرت إلى إعلان حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة، متضمنا كافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن، وذلك إلى إشعار آخر“.

وأضاف صنع الله ”جميعنا نملك نفس العين، لكن بعض السياسيين لا يملكون نفس النظرة“.

وأشار إلى أن ”المؤسسة شددت دائما على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد، وحذرت من مغبة الانجرار وراء دعوات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن“.

وحث صنع الله، الشعب الليبي على ”تكوين رأي عام محلي يهدف إلى الحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية، والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية، بما ينهض بالوطن، ويصلح ما دمرته الحروب“.

وكان ليبيون أغلقوا، السبت الماضي، حقل الفيل النفطي بالتزامن مع إيقاف أهالي الزويتينة وجوارها، تصدير النفط من الميناء الواقع في الهلال النفطي، احتجاجا على بقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان.