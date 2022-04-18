الكرملين: مازال هناك وقت للتحول إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

قال الكرملين يوم الإثنين، إنه ما زال هناك فسحة من الوقت لأن تتحول الدول ”غير الصديقة“ إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن الكشف عن معلومات بشأن عدد الدول التي وافقت على أن تفعل هذا.

وأضاف بيسكوف أن ”المدفوعات لتسليمات الغاز التي حدثت بعد سريان مرسوم بوتين من المتوقع أن تكون في أيار/مايو“.

ويوم الجمعة الماضية، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافق على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي.

وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة: ”نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)“.

ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يطالب المشترين الأجانب بالدفع بالعملة الروسية لشراء الغاز أو قطع الإمدادات عنهم، وهو تحرك رفضته العواصم الأوروبية وقالت ألمانيا إنه يرقى إلى أن يكون ”ابتزازا“.

وحذر بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالعملة الروسية إذ يريد الرد على العقوبات المفروضة بسبب ما تصفها روسيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

وفي آذار/مارس، اقترح على مشتري منتجات الطاقة الروسية فتح حسابات في بنك ”غازبروم“ حيث سيجري تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى الروبل.

وقال وزير الاقتصاد الأرميني فاجان كروبيان في مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية يوم الجمعة، إن ”بلاده سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل“.

وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الإثنين الماضي، أن ”المجر تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك غازبروم“.

وفي سياق الأزمة، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا قال إنها أدت إلى ”تدهور الاقتصاد في الغرب“.

وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن ”التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته“.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.