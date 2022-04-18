السعودية.. ارتفاع صادرات النفط والمنتجات النفطية إلى 9 ملايين برميل

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفعت في شهر شباط/ فبراير الماضي، إلى تسعة ملايين برميل يوميا.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وكانت بيانات حكومية أظهرت أن قيمة الصادرات السلعية السعودية في شهر كانون الثاني/ يناير 2022، ارتفعت بنسبة 49.6% مقارنة بشهر يناير 2021.

وبلغت قيمة الصادرات 107.6 مليار ريال مرتفعة عن 71.9 مليار ريال في شهر يناير 2021، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال، وبنسبة 57.5%، وفقا لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.7% في كانون الثاني/ يناير 2021، إلى 77.6% في الشهر نفسه من العام 2022.

وكشفت بيانات رسمية سابقة، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت، في نوفمبر / تشرين الثاني، إلى 6.949 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى شهري لها، منذ أبريل/ نيسان 2020.

وأظهرت البيانات الرسمية أن صادرات النفط الخام السعودية قفزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1.7 % مقارنة مع 6.833 مليون برميل يوميًا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وزاد إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.132 مليون برميل يوميًا على أساس شهري إلى 9.912 مليون، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وهو أيضًا أعلى مستوى له، منذ أبريل/ نيسان 2020.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد حلت كأكبر مصدر للنفط الخام في عام 2020 بحصة سوقية تبلغ 17%، إلا أنها كانت صاحبة المركز الثاني من حيث حجم احتياطي النفط العالمي بـ 298 مليار برميل.

وتصدرت فنزويلا الترتيب العالمي من حيث احتياطيات النفط والتي تصل إلى 304 مليارات برميل، ولكنها لا تُعرف تقليديا بأنها مصدر كبير لهذه السلعة.

ومع ذلك، فإن الدول الأخرى المدرجة في القائمة، كندا على سبيل المثال، لديها ثالث أكبر احتياطي نفطي حتى نهاية عام 2020 بـ 168 مليار برميل تمثل 10% من الاحتياطي العالمي، بينما بلغت قيمة صادراتها النفطية 48 مليار دولار في نفس العام؛ مما يجعلها السادسة عالميا في تصدير النفط.