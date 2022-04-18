ارتفاع أسعار النفط مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي وتفاقم الأزمة في أوكرانيا؛ ما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لـ“خام برنت“ 1.09 أو 1.0% إلى 112.79 دولار للبرميل الساعة الـ0445 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ30 من مارس/ آذار عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وارتفعت العقود الآجلة لـ“خام غرب تكساس“ الوسيط الأمريكي دولارًا أو 0.9% إلى 107.95 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5% يوم الخميس، بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي، ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفاعلية فرض حظر فوري.

وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي، وأضرت العقوبات الغربية على ما تسميه موسكو ”عمليتها العسكرية الخاصة“ في أوكرانيا، بصادراتها من الطاقة من خلال تعقيد التمويل والأمور اللوجستية المتعلقة بالصفقات الحالية.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء ”إنترفاكس“ الروسية، يوم الجمعة الماضي، عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن ”إنتاج النفط الروسي واصَل تراجعه في أبريل/ نيسان بنسبة 7.5% في النصف الأول من الشهر عن مارس/ آذار، وفق ”رويترز“.

وقالت ”إنترفاكس“ إن ”إنتاج النفط والغاز الروسي المكثف بلغ 1.392 مليون طن يوميا في المتوسط في أول أسبوعين من أبريل/ نيسان، بانخفاض 7.45% عن مارس/ آذار“.

وبذلك انخفض الإنتاج إلى 10.2 مليون برميل يوميا من 11.01 مليون في مارس/ آذار.

وقالت مصادر لـ“رويترز“، إن شركات التجارة العالمية الكبرى تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول الـ15 من مايو/ أيار، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس أن موسكو ستعمل على إعادة توجيه صادراتها من الطاقة نحو الشرق، بينما تحاول أوروبا تقليل اعتمادها على موسكو، مضيفًا أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي على الفور.

وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون إن ”حديث أوروبا عن تضييق الخناق على إمدادات الطاقة الروسية لا يفعل شيئًا سوى رفع الأسعار وزعزعة استقرار السوق“.