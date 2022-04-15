وزير ألماني يدعو إلى "إزعاج" بوتين عبر خفض استهلاك الغاز

حضّ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مواطنيه على القيام بخطوات لخفض استهلاك الطاقة، معتبرًا أن ذلك ”يزعج“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تسعى بلاده لخفض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال هابيك في مقابلة مع صحيفة ”فونكي“ نشرت اليوم الجمعة، إنه يمكن للسكان اتّخاذ إجراءات ”بسيطة للغاية“ لخفض استهلاك الطاقة، مبينًا أنه ”كقاعدة عامة، أعتقد أن بإمكاننا دائما توفير 10%“ على الطاقة.

وأشار إلى أنه بإمكان الناس توفير الطاقة عبر إغلاق الستائر للمحافظة على الحرارة داخل المنزل خلال الليل وخفض إعدادات أجهزة التدفئة في منازلهم بدرجة واحدة.

وقال الوزير، الذي ينتمي إلى ”حزب الخضر“ ويتولى منصب وزير المناخ أيضًا: ”أحض الجميع على توفير الطاقة حالًا، إذا كان بإمكاننا خلال عيد الفصح ركوب الدراجة الهوائية أو القطارات، فهذا أمر جيد أيضًا، يساعدكم على توفير مصروفكم ويزعج بوتين“.

وقاومت ألمانيا دعوات ضمن الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الروسي، إذ حذّرت مؤسسات اقتصادية بارزة من أن الأمر سيؤدي إلى ركود شديد، لكن برلين خفضت حصتها من واردات الغاز الروسي من 55 % قبل الحرب إلى 40 %.

وأفاد الوزير هابيك الأسبوع الماضي أن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا قد تحتاج حتى منتصف العام 2024 لتخفيف اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

كما أطلق المسؤولون الألمان خطة طارئة تحسبًا لنقص في الغاز من شأنها أن تؤدي إلى ترشيد استهلاك الغاز سواء في المنازل أو في الأعمال التجارية.

وأظهر تقرير من وزارة الاقتصاد الألمانية، صدر في الـ5 من شهر نيسان/أبريل الجاري، أن ألمانيا ستضطر على الأرجح إلى وقف تشغيل بعض محطاتها للكهرباء إذا أنهت واردات الفحم من روسيا على الفور، رغم أن اعتمادها على روسيا في ذلك الوقود ينكمش سريعا.

وأشار التقرير إلى أن حصة روسيا في واردات ألمانيا من الفحم ستهبط إلى 25% في الأعوام القليلة القادمة من المستوى الحالي البالغ 50% بسبب تغييرات في العقود مؤخرا.

وأوضح التقرير الألماني أن ألمانيا قد تصبح مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف، لكن حظرا فوريا على واردات الفحم من روسيا سيؤدي إلى ”نقص في الفحم بعد أسابيع قليلة“.