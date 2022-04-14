النفط يرتفع بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات الروسية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تداولات ضعيفة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، إذ راهن التجار على أنباء فرض حظر أوروبي محتمل على واردات النفط الروسية مقابل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية، وتراجع نشاط التكرير في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أو 0.4 في المئة، عند 109.17 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكية 23 سنتا أو 0.22 في المئة إلى 104.39 دولار للبرميل عند الساعة 1622 بتوقيت جرينتش.

وبينما لم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يصيغون مشروع حظر على المنتجات النفطية الروسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه المصافي الصينية لخفض إنتاج النفط الخام هذا الشهر بنحو ستة في المئة، وهو مقياس شوهد آخر مرة في الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 قبل عامين، لتخفيف مخزونات الوقود المتضخمة، إذ أدت عمليات الإغلاق الأخيرة بسبب زيادة إصابات كورونا إلى تقويض الاستهلاك، بحسب ما أفادت مصادر صناعية ومحللون.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إنه على الرغم من الإشارات إلى استمرار تعطل الإمدادات العالمية، ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئيا بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المخزونات بمقدار 863 ألف برميل.