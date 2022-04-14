بوتين يسعى إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، في ظلّ الأزمة الناجمة عن غزو أوكرانيا، متّهما الأوروبيين بـ ”زعزعة السوق“ عبر السعي إلى الاستغناء عن المحروقات الروسية.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي مخصّص لقطاع الطاقة في ظلّ العقوبات الدولية: ”سننطلق من مبدأ مفاده أن الكمّيات المسلّمة إلى الغرب ستنخفض في المستقبل“، مشيرا إلى أنه ”لا بدّ إذًا من إعادة توجيه صادراتنا نحو أسواق الجنوب والشرق التي تشهد نموّا سريعا“.

وكان بوتين قد أعلن نهاية آذار/مارس الماضي، أنه ينبغي على الدول ”غير الصديقة“، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي، اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة وقتها: ”عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز، اعتبارًا من يوم غد، الأول من نيسان/أبريل“، مضيفًا أن التخلف عن الدفع سيؤدي إلى ”إيقاف العقود القائمة“.

وقبيل هذا الإعلان بيوم، أكد بوتين للمستشار الألماني أولاف شولتس أن تسديد ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل، كما تطلب موسكو، يجب ألّا يؤثر سلبا في العقود مع الزبائن الأوروبيين.

وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين إثر مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني، إن ”هذا القرار يجب ألا يؤدي إلى تدهور شروط العقود مع شركات أوروبية تستورد الغاز الروسي“.

وفي 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ردا على العقوبات الغربية بحق موسكو لغزوها أوكرانيا.

وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، من برلين أن فرنسا وألمانيا ”تستعدان“ لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز.

وقال لومير في مؤتمر صحفي مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: ”من الممكن أن يستجد الوضع غدًا ولن يعود هناك غاز روسي، في ظروف خاصة جدًا (…) علينا الاستعداد لهذه السيناريوهات، ونحن نستعد لها“.

من جانبه، رد المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئيس الروسي، بالقول إن الدول الأوروبية ستواصل الدفع باليورو أو الدولار بموجب ما ”كُتب في العقود“.