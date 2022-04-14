شركة "إيني" تعلن اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة في مصر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة ”إيني“، مساء الأربعاء، أنها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقالت المجموعة الإيطالية في بيان إن هذه الآبار التي اكتشفتها في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية بدأت الإنتاج بالفعل.

وأضاف البيان أن ”عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة“.

من جهته ثانية، أعلنت إيني أنها وقّعت اتفاقية في القاهرة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) بهدف تعزيز عمليات إنتاج وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن ”شركة إيني الإيطالية حققت 3 اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة، وجنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية“.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته حينها أن ”الاكتشافات تضم مناطق بترول وغاز ومكثفات في عقد تنمية مليحة، بالإضافة إلى اكتشاف نفطي في منطقة امتياز جنوب مليحة“.

وأشار البيان إلى أنه ”تم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري ياسمين (W-1X) و (MWD-21)، اللذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق“.

ويقع بئر ياسمين (W-1X) على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، وفق البيان.

يشار إلى أن الشركة الإيطالية تمتلك من خلال شركتها الفرعية ”أيوك“، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك ”لوك أويل“ الروسية حصة 12%، بينما تستحوذ الهيئة المصرية العامة للبترول على حصة تقدر بـ50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك ”إيني“، من خلال ”أيوك“، حصة نسبتها 50%، بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ50% المتبقية.

وتعمل إيني في مصر منذ 1954، وهي حاليا المنتج الرئيسي للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.