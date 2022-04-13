الدبيبة يطلق خطة لزيادة إنتاج النفط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فجر الخميس، عن إطلاق خطة لتطوير قطاعي النفط والغاز.

وقال الدبيبة في احتفالية أقيمت في طرابلس، دون حضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ووزير النفط بحكومته محمد عون، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تعنى بأوضاع قطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه.

وأوضح أن اللجنة تضم وزارة المالية، والمصرف المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة التخطيط والخدمة المدنية، والمؤسسة الوطنية للنفط، وكل الشركات التابعة لها.

وأشار إلى أن حكومته اعتمدت توصيات اللجنة بتخصيص ميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتمكينها من زيادة الإنتاج ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع.

وأضاف: ”نطلق اليوم مشروعا وطنيا يهدف إلى زيادة معدلات إنتاج النفط مبدئيا إلى مليون و400 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري“.

وقال الدبيبة: ”حريصون على تغطية العجز العالمي من النفط في ظل ارتفاع أسعاره، وحكومتنا حريصة على زيادة إنتاج النفط لكونه مورد الدخل الوحيد لليبيا“.

ونوه إلى أنه ”يمكن خلال 3 سنوات الوصول إلى كمية إنتاج أكبر من التي نسعى لها الآن“.

وكان وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، قال في وقت سابق، إن التكلفة الإجمالية لتطوير القطاع النفطي بأكمله، تتجاوز عشرة مليارات دولار.

وبين عون أن ليبيا تنتج حاليا مليونا و200 ألف برميل يوميا من النفط، وتستهلك داخليا ما يقرب من 150 ألف برميل يوميا، وهناك ما يقرب من 270 ألف حصة للشركاء، وتصدر نحو 800 مليون برميل.

وشدد على أن ”البنية التحتية لقطاع النفط تحتاج إلى تحديث وصيانة، في ظل المطالبات في الداخل بزيادة الإنتاج“.

وبين أن ذلك يأتي عبر ”تطوير اكتشافات غازية ونفطية، وتمويلها من خلال فتح الباب للاستثمارات المحلية والخارجية، أو قيام الدولة بها“، وفق مقترحات قال إنه ”قدمها لحكومة الوحدة الوطنية ولم يتلق ردا عليها“.

وكلف مجلس النواب الليبي، مطلع شباط/ فبراير الماضي، حكومة برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، بسبب ”فسادها وفشلها في إجراء الانتخابات“.

وعلق أعضاء القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في لجنة 5+5 العسكرية، عملهم في اللجنة، داعين إلى إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم.

واتهم أعضاء اللجنة، حكومة الدبيبة بـ“النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وعدم انصياع رئيسها لقرارات الشرعية، ورفض التسليم للحكومة المكلفة من مجلس النواب“.