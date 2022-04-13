النفط يرتفع 4% عند الإغلاق رغم زيادة مخزونات الخام الأمريكية‎‎

قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ فشلت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية بتهدئة المخاوف بشأن شح المعروض العالمي، مع توقع تجنب كبار تجار النفط الخام الروسي.

وارتفع خام برنت 4.14 دولار أو 4 % إلى 108.78 دولار.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 3.65 دولار أو 3.7 % إلى 104.25 دولار.

وجاءت المكاسب بعد يوم من صعود كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6%.

وقالت مصادر إن شركات التجارة العالمية الكبرى تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة، بحلول 15 أيار / مايو، لتجنب الوقوع في حالة انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي، أظهرت، أمس الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.8 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نيسان / أبريل الجاري.

وكشف المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، عن تراجع مخزونات البنزين 5.1 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات بنحو 5 ملايين برميل.

ومن المقرر إعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 300 ألف برميل.

يذكر أن مصادر قالت إن دور التجارة العالمية الكبرى تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة، بحلول 15 أيار/ مايو، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط الروسي ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا، لأن دولًا مثل ألمانيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط الروسي، وليس لديها البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى بدائل.

وأوضحت المصادر أن الشركات التجارية تعمل تدريجيًا على إنهاء عمليات الشراء من مجموعة الطاقة الروسية ”روسنفت“ في سعيها إلى الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي العالمي.

وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من روسنفت، وجازبروم نفت، المدرجتين في التشريع، إذ تعد ”ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية“ لأوروبا.

وقالت المصادر إن المتعاملين يعانون مع ما تعنيه كلمة ”ضروري“.