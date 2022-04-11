إغلاقات الصين وخطة السحب من الاحتياطي تخفض أسعار النفط 4 %

هبطت أسعار النفط حوالي 4%، يوم الإثنين، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع عن مستوى 100 دولار للبرميل بفعل مخاوف بأن جائحة ”كورونا“ ستخفض الطلب في الصين، بينما تخطط دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن كميات قياسية من الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وأغلق خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى منذُ 25 فبراير/شباط الماضي، اليوم التالي لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 4.30 دولار، أو 4.2%، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذُ الـ16 من شهر مارس/آذار الماضي.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 3.97 دولار، أو 4.0%، إلى 94.29 دولار.

وتباطأ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بفعل إغلاقات مرتبطة بكورونا في شنغهاي المركز المالي للبلاد.

وبدأت المدينة تخفيف الإغلاق في بعض المناطق، اليوم الإثنين، على الرغم من تسجيل مستوى قياسي للإصابات الجديدة بكورونا، يزيد على 25 ألف إصابة.

وللمساعدة في تعويض نقص في الخام الروسي بعد فرض عقوبات على موسكو، ستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، عن 240 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية على مدار الأشهر الستة القادمة.

وقال محللون في بنك ”جيه بي مورجان“ إن أحجام السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي تعادل 1.3 مليون برميل يوميًا على مدار الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يكفي لتعويض نقص قدره مليون برميل يوميا في المعروض من النفط الروسي.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة، وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وكان خام برنت قد هبط 2.05 دولار أو 2.0% إلى 100.73 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0620 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.17 دولار أو 2.2 % إلى 96.09 دولار.

وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5%، بينما نزل النفط الأمريكي 1%، كما تعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذُ يونيو/حزيران 2020.

وكانت منظمة أوبك أبلغت الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.