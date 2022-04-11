أوبك تبلغ الاتحاد الأوروبي: من غير الممكن استبدال الخسارة المحتملة في المعروض من النفط الروسي

أبلغت منظمة أوبك الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.

وأدلى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو بتلك التعليقات خلال اجتماع اليوم مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حسب نسخة من كلمته اطلعت عليها رويترز.

وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية لرويترز إن الاتحاد الأوروبي كرر اليوم الإثنين دعوته أثناء اجتماع مع أوبك، لأن تدرس الدول المنتجة للنفط ما إذا كان يمكنها زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام.

وأضاف المسؤول أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، الذي عقد في فيينا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوضحوا أيضا أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة.