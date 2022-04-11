نفط "الصداقة" الروسي إرث يربك مصفاة ألمانية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يتدفق النفط الروسي منذ عقود إلى بلدة شفيت الألمانية، حيث يزود مجمعا صناعيا موروثا من ألمانيا الشرقية سابقا استمر في العمل بعد إعادة التوحيد، غير أنه قد لا يقاوم وقف إمدادات الخام من حقول سيبيريا.

وقال بوكهارد أوبيتز من شركة ”PCK“ ملخصا ما يشعر به موظفو المصفاة الـ1200: ”الخوف من الغد قريب جدا مما كان عليه بعد سقوط الجدار“.

وما زال الرجل الستيني الذي بدأ العمل في المصفاة العام 1977، يذكر التقلبات الاقتصادية التي واكبت إعادة توحيد ألمانيا العام 1990 مع ما رافقها من تفكيك مواقع صناعية وعمليات خصخصة أليمة.

وتمكنت مصفاة شفيت من الاستمرار لقاء عملية إعادة هيكلة صارمة، وعزا اوبيتز، الممثل المحلي لنقابة الكيمياء والطاقة (IG BCE)، أسباب بقائها، موضحا أنها ”كانت من الأحدث وكنّا على الدوام في الطليعة“.

لكن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عاد الغموض يخيم على مستقبل البلدة الواقعة قرب الحدود البولندية.

وإن كان المجمع يدرك أنّه لا غنى عنه، إذ يمد برلين ومنطقتها بحوالى 90% من استهلاكها من الوقود والمحروقات بما في ذلك الكيروزين للمطار، فإن هذا لا يكفي لتبديد المخاوف.

وما يزيد الوضع صعوبة أن مجموعة ”روسنفت“ الروسية الضخمة التي يسيطر عليها الكرملين، هي المساهم الذي يملك غالبية الأسهم في الموقع.

نهاية العالم العادي

ويتفادى المقر المحلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي التعليق على المسألة؛ لأن المخاوف كبيرة بما يكفي في الوقت الراهن، لا سيّما وأن الكثير من الشركات المحلية تعول على نشاط المصفاة.

وإن كان الاتحاد الأوروبي حصر الحظر الذي أقره الخميس بالفحم الروسي، فإن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال حذر من أن العقوبات على النفط والغاز الروسيين ستفرض ”عاجلا أو آجلا“.

وترفض المانيا فرض حظر فوري على قطاع الطاقة الروسي ككل، ولا سيما الغاز، غير أن برلين في المقابل تعتزم التحرر تدريجيا من النفط الروسي وصولا إلى وقف إمداداته بشكل تام بحلول نهاية العام.

إلا أن هذا النفط هو عصب مجمّع شفيت، حيث يصب أحد فروع أكبر خط لأنابيب النفط في العالم وينطلق من جنوب شرق روسيا.

ووضع خط أنابيب ”دروجبا“، أو خط ”الصداقة“ بحسب معنى الكلمة بالروسية، في الخدمة في الستينيات لنقل الخام من الاتحاد السوفيتي إلى دول الكتلة الشرقية، ويبقى مصدرا حيويا للنفط الخام للكثير من مصافي أوروبا الوسطى.

وفي نهاية 2021، أعلنت ”روسنفت“ أنها تنوي زيادة مساهمتها في مصفاة ”PCK“ من 54 إلى 92% من خلال شراء حصص مجموعة شل. ويترأس المجموعة الروسية إيغور سيتشين، وهو أوليغارشي قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومشمول بالعقوبات الغربية.

وأكد المتحدث باسم جمعية الصناعات النفطية الألمانية ”En2x“ الكسندر فون غيرشدورف لوكالة فرانس برس، أن ”العالم كان لا يزال عاديّا في تلك الفترة. لم يكن هناك ما يدعو إلى رفض المساهمة الروسية، مثلما كان هناك مساهمات ألمانية في روسيا“.

وهو اليوم واثق من أنه دون النفط الآتي من روسيا، من المتوقع أن تصبح مصفاة شفيت خارج الخدمة. ولن يعود هناك بنزين ولا ديزل لبرلين ومنطقتها ولا لغرب بولندا“.

غير واقعيّ

وأقرت الحكومة الألمانية بصعوبة وضع شفيت، وأوردت وسائل الإعلام خيار تأميم موقت، وفق إجراء استثنائي اعتمد مؤخرا لفرع مجموعة ”غازبروم“ الروسية في ألمانيا ومكن برلين من السيطرة عليه.

ويعتبر أوبيتز أنه يمكن إيجاد بدائل للنفط الروسي بالنسبة للمصفاة الواقعة عند مدخل المدينة على مسافة مئة كيلومتر من برلين، موضحا أن خط أنابيب يصل من ميناء روستوك الألماني، ويمكنه التزود بالخام من مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى إمكانية استكمال الإمدادات من بولندا عبر ميناء غدانسك.

غير أن الكسندر فون غيرشتوف اعتبر ذلك ”غير واقعي“ في ضوء الصعوبات اللوجستية، موضحا أن ميناء روستوك غير مجهز لاستقبال حاملات نفط ضخمة، وأن بولندا بحاجة إلى كل طاقاتها لتأمين تنوع مواردها.

يضاف إلى ذلك أن مصافي شرق ألمانيا مصممة لمعالجة النفط الروسي الذي يتسم بمواصفات خاصة به.

وأفادت الشركة لوكالة فرانس برس، أنه يتم دراسة سيناريوهات لوجستية وتكنولوجية مختلفة.

وأكد بوكهارد أوبيتز، أن ”القرار الأخير سيكون سياسيا“.